30 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मेरठ

‘मुंह में…….” मेरठ में महिला दरोगा ने सड़क पर मचाया हुरदंग, Video Viral

मेरठ के आबूलेन मार्केट में ट्रैफिक जाम के दौरान महिला दरोगा रत्ना राठी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में वे एक कपल से अभद्र भाषा और मारपीट करती दिखीं।

2 min read
Google source verification

मेरठ

image

Anuj Singh

Dec 30, 2025

मेरठ में महिला दरोगा का सड़क पर हंगामा

मेरठ में महिला दरोगा का सड़क पर हंगामा Source- X

Meerut Daroga Viral Video: 'पुलिस की वर्दी पहन के खड़ी हूं, दरोगा हूं मैं, मुंह में….' मेरठ की महिला दरोगा की गुड़ाई का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में महिला दरोगा किसी व्यक्ति को अपमानजनक शब्द कहते हुए दिखाई दे रही हैं। दरअसल, मेरठ के आबूलेन मार्केट (बॉम्बे बाजार) में रविवार शाम करीब 7 बजे ट्रैफिक जाम लग गया था। यहां एक महिला दरोगा रत्ना राठी अपनी कार में फंस गईं। दरोगा की कार के आगे 1 दूसरी कार खड़ी थी, जिसमें एक कपल बैठा था। दरोगा को गाड़ी साइड न मिलने पर गुस्सा आ गया। वे पहले अपनी कार में बैठे-बैठे गालियां देने लगीं। फिर कार से उतरकर सामने वाली कार का दरवाजा खोला और कपल से अभद्रता करने लगीं।

वीडियो में क्या दिखा?

वायरल वीडियो में महिला दरोगा कपल से झगड़ा करती नजर आ रही हैं। वे युवक से कहती हैं, 'गाड़ी नहीं हटाई तो बेल्ट से पीटूंगी। पुलिस की वर्दी पहनकर खड़ी हूं, दरोगा हूं मैं, मुंह में यूरिन कर दूंगी।' जब कार में बैठी युवती ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, तो दरोगा ने उसके साथ भी गालियां दीं और बदतमीजी किया। दरोगा ने युवक के साथ मारपीट भी की और बेल्ट से पीटने व जेल भेजने की धमकी दी। सड़क पर हंगामा देखकर भीड़ जमा हो गई। कुछ लोग दरोगा को समझाने आए, लेकिन दोराग उनकी साथ भी बदतमीजी करने लगीं । किसी राहगीर ने यह पूरा वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

दरोगा के बारे में जानकारी

महिला दरोगा रत्ना राठी अलीगढ़ के महुआ थाने में तैनात हैं। उनकी कार के डैशबोर्ड पर पुलिस की कैप रखी थी, जिससे उनकी पहचान हुई। वे सरकारी काम का बहाना बनाकर मुजफ्फरनगर जा रही थीं, लेकिन दोस्तों के साथ मेरठ की आबूलेन मार्केट में शॉपिंग करने पहुंच गईं। उनकी कार (हुंडई आई-20) पर 14 चालान कटे हुए हैं, जिनकी कुल राशि 43,782 रुपये है।

पुलिस की कार्रवाई

वीडियो वायरल होने के बाद मेरठ पुलिस ने जांच शुरू की। एसएसपी डॉ. विपिन ताडा ने कहा कि शिकायत मिलते ही दरोगा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। बाद में अलीगढ़ SSP ने रत्ना राठी को निलंबित कर दिया। जांच में पाया गया कि वे ड्यूटी पर होने का दिखावा कर शॉपिंग कर रही थीं। अब इस घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसपर लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

30 Dec 2025 09:19 am

Published on:

30 Dec 2025 09:18 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Meerut / ‘मुंह में…….” मेरठ में महिला दरोगा ने सड़क पर मचाया हुरदंग, Video Viral

बड़ी खबरें

View All

मेरठ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

“मेरे प्यार को मत ठुकराओ…” आख़िरी कॉल के बाद रेलवे सुपरवाइजर ने दी जान, मेरठ के आम के बाग में मिला शव

meerut railway supervisor suicide girlfriend blackmail allegation
मेरठ

नीला ड्रम, टूटते रिश्ते और खून से सना साल: 2025 में मेरठ की वो वारदातें, जिन्होंने देश-विदेश को झकझोर दिया

meerut 2025 crime report blue drum murder wife lover killings
मेरठ

मुस्कान के बेटी हुई तो साहिल झूम उठा, बंदियों से बोला- तुम चाचा बने, पार्टी मेरी तरफ से; जेल में रहे छात्र नेता ने बताई अंदर की कहानी

sahil jail story muskan daughter birth blue drum meerut murder case
मेरठ

‘वीरू’ बनी महिला, प्रेमी को पाने के लिए हाईटेंशन बिजली के टावर पर चढ़ी ‘बसंती’ और फिर….

woman climbed high tension electricity tower for her lover in meerut crime news
मेरठ

कहा चलो घूमने चलते हैं… खेत में लेकर जाकर दोस्तों ने किया ऐसा काम , दहल गया पूरा गांव

17 साल के फहीम को खेत में ले जाकर मारी गोली
मेरठ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.