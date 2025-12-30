‘मुंह में…….” मेरठ में महिला दरोगा ने सड़क पर मचाया हुरदंग, Video Viral

मेरठ में महिला दरोगा का सड़क पर हंगामा Source- X
Meerut Daroga Viral Video: 'पुलिस की वर्दी पहन के खड़ी हूं, दरोगा हूं मैं, मुंह में….' मेरठ की महिला दरोगा की गुड़ाई का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में महिला दरोगा किसी व्यक्ति को अपमानजनक शब्द कहते हुए दिखाई दे रही हैं। दरअसल, मेरठ के आबूलेन मार्केट (बॉम्बे बाजार) में रविवार शाम करीब 7 बजे ट्रैफिक जाम लग गया था। यहां एक महिला दरोगा रत्ना राठी अपनी कार में फंस गईं। दरोगा की कार के आगे 1 दूसरी कार खड़ी थी, जिसमें एक कपल बैठा था। दरोगा को गाड़ी साइड न मिलने पर गुस्सा आ गया। वे पहले अपनी कार में बैठे-बैठे गालियां देने लगीं। फिर कार से उतरकर सामने वाली कार का दरवाजा खोला और कपल से अभद्रता करने लगीं।
वायरल वीडियो में महिला दरोगा कपल से झगड़ा करती नजर आ रही हैं। वे युवक से कहती हैं, 'गाड़ी नहीं हटाई तो बेल्ट से पीटूंगी। पुलिस की वर्दी पहनकर खड़ी हूं, दरोगा हूं मैं, मुंह में यूरिन कर दूंगी।' जब कार में बैठी युवती ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, तो दरोगा ने उसके साथ भी गालियां दीं और बदतमीजी किया। दरोगा ने युवक के साथ मारपीट भी की और बेल्ट से पीटने व जेल भेजने की धमकी दी। सड़क पर हंगामा देखकर भीड़ जमा हो गई। कुछ लोग दरोगा को समझाने आए, लेकिन दोराग उनकी साथ भी बदतमीजी करने लगीं । किसी राहगीर ने यह पूरा वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।
महिला दरोगा रत्ना राठी अलीगढ़ के महुआ थाने में तैनात हैं। उनकी कार के डैशबोर्ड पर पुलिस की कैप रखी थी, जिससे उनकी पहचान हुई। वे सरकारी काम का बहाना बनाकर मुजफ्फरनगर जा रही थीं, लेकिन दोस्तों के साथ मेरठ की आबूलेन मार्केट में शॉपिंग करने पहुंच गईं। उनकी कार (हुंडई आई-20) पर 14 चालान कटे हुए हैं, जिनकी कुल राशि 43,782 रुपये है।
वीडियो वायरल होने के बाद मेरठ पुलिस ने जांच शुरू की। एसएसपी डॉ. विपिन ताडा ने कहा कि शिकायत मिलते ही दरोगा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। बाद में अलीगढ़ SSP ने रत्ना राठी को निलंबित कर दिया। जांच में पाया गया कि वे ड्यूटी पर होने का दिखावा कर शॉपिंग कर रही थीं। अब इस घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसपर लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं।
