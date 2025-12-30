‘मुंह में…….” मेरठ में महिला दरोगा ने सड़क पर मचाया हुरदंग, Video Viral

Meerut Daroga Viral Video: 'पुलिस की वर्दी पहन के खड़ी हूं, दरोगा हूं मैं, मुंह में….' मेरठ की महिला दरोगा की गुड़ाई का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में महिला दरोगा किसी व्यक्ति को अपमानजनक शब्द कहते हुए दिखाई दे रही हैं। दरअसल, मेरठ के आबूलेन मार्केट (बॉम्बे बाजार) में रविवार शाम करीब 7 बजे ट्रैफिक जाम लग गया था। यहां एक महिला दरोगा रत्ना राठी अपनी कार में फंस गईं। दरोगा की कार के आगे 1 दूसरी कार खड़ी थी, जिसमें एक कपल बैठा था। दरोगा को गाड़ी साइड न मिलने पर गुस्सा आ गया। वे पहले अपनी कार में बैठे-बैठे गालियां देने लगीं। फिर कार से उतरकर सामने वाली कार का दरवाजा खोला और कपल से अभद्रता करने लगीं।