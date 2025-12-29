“मेरे प्यार को मत ठुकराओ…” आख़िरी कॉल के बाद रेलवे सुपरवाइजर ने दी जान, मेरठ के आम के बाग में मिला शव

Railway Supervisor Suicide Meerut:मेरठ में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां रेलवे में कार्यरत एक सुपरवाइजर ने अपनी गर्लफ्रेंड से आख़िरी बार बात करने के बाद आत्महत्या कर ली। फोन कॉल के दौरान उसने रोते हुए कहा- “मेरे प्यार को मत ठुकराओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता”, लेकिन जब सामने से इंकार मिला तो उसने जान देने जैसा खौफनाक कदम उठा लिया।