नीला ड्रम, टूटते रिश्ते और खून से सना साल: 2025 में मेरठ की वो वारदातें, जिन्होंने देश-विदेश को झकझोर दिया

तीन मार्च 2025 को ब्रह्मपुरी में सौरभ राजपूत की हत्या उसकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर की। हत्या के बाद शव के चार टुकड़े कर उन्हें नीले ड्रम में डालकर सीमेंट से भर दिया गया। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों हिमाचल प्रदेश घूमने चले गए। 18 मार्च को सच्चाई सामने आने पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस केस ने रिश्तों में पनप रहे अविश्वास की भयावह तस्वीर दिखाई।