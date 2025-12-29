29 दिसंबर 2025,

सोमवार

मेरठ

नीला ड्रम, टूटते रिश्ते और खून से सना साल: 2025 में मेरठ की वो वारदातें, जिन्होंने देश-विदेश को झकझोर दिया

Crime Report: साल 2025 में मेरठ में सामने आए जघन्य हत्याकांडों ने समाज को झकझोर दिया। नीले ड्रम वाले सौरभ हत्याकांड से लेकर प्रेम संबंधों में पतियों की हत्या, पारिवारिक विवादों और साइबर ठगी तक, यह रिपोर्ट मेरठ के उन अपराधों की पूरी तस्वीर पेश करती है जो देश-विदेश में सुर्खियों में रहे।

मेरठ

image

Mohd Danish

Dec 29, 2025

meerut 2025 crime report blue drum murder wife lover killings

नीला ड्रम, टूटते रिश्ते और खून से सना साल | Image Video Grab

Meerut 2025 Crime Report: इस साल मेरठ में कुल 73 हत्याएं दर्ज की गईं, जो बीते वर्ष की तुलना में 11 कम रहीं, लेकिन कुछ मामलों की क्रूरता और पारिवारिक विश्वासघात ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया। पति-पत्नी के रिश्ते, जो भरोसे और प्रेम की नींव पर टिके होते हैं, कई मामलों में खून से सने नजर आए।

नीला ड्रम हत्याकांड

तीन मार्च 2025 को ब्रह्मपुरी में सौरभ राजपूत की हत्या उसकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर की। हत्या के बाद शव के चार टुकड़े कर उन्हें नीले ड्रम में डालकर सीमेंट से भर दिया गया। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों हिमाचल प्रदेश घूमने चले गए। 18 मार्च को सच्चाई सामने आने पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस केस ने रिश्तों में पनप रहे अविश्वास की भयावह तस्वीर दिखाई।

प्रेमी संग पतियों की हत्या की पांच वारदातें

2025 में मेरठ में ऐसी पांच घटनाएं सामने आईं, जहां महिलाओं ने अपने प्रेमियों के साथ मिलकर पतियों की हत्या कर दी। कहीं अवैध संबंध वजह बने तो कहीं जमीन-जायदाद और पैसों का विवाद। सभी मामलों में आरोपी गिरफ्तार कर जेल भेजे गए।

कुसैड़ी गांव का अजय हत्याकांड

27 फरवरी को जानी क्षेत्र के गांव कुसैड़ी में अजय उर्फ बिट्टू की हत्या उसकी पत्नी संगीता ने अपनी बहन पूनम और प्रेमी अवनीश के साथ मिलकर कराई। शराब पिलाकर गला घोंटकर हत्या की गई। इस मामले में चारों आरोपी जेल में बंद हैं।

राहुल हत्याकांड का खुलासा

एक नवंबर को अगवानपुर में राहुल की हत्या कर शव खेत में फेंक दिया गया। पत्नी अंजली ने अपने प्रेमी अजय के साथ मिलकर यह वारदात कराई। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

नींद की गोलियों से शुरू होकर नहर में खत्म हुई जिंदगी

25 अक्तूबर को अनिल को उसकी पत्नी काजल ने प्रेमी आकाश और उसके दोस्त बादल के साथ मिलकर पहले बेहोश किया, फिर गंग नहर में फेंक दिया। अनिल का शव अब तक बरामद नहीं हो सका है।

सांप के डसने की झूठी कहानी

13 अप्रैल को बहसूमा के अकबरपुर सादात गांव में पत्नी रविता ने प्रेमी अमरदीप के साथ मिलकर पति अंकित कश्यप की हत्या की और शव के नीचे जिंदा सांप रख दिया। पुलिस जांच में सच्चाई सामने आई और आरोपी जेल पहुंचे।

सौतेले भाई ने पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया

9 जनवरी को सुहेल गार्डन में मोहम्मद मोईन, उनकी पत्नी और तीन मासूम बेटियों की हत्या कर दी गई। सौतेले भाई नईम बाबा और उसके बेटे सलमान ने पैसे के विवाद में इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया। मुठभेड़ में नईम मारा गया, जबकि सलमान जेल में है।

सोशल मीडिया पर वायरल हुई गोली मारते हत्याकांड की तस्वीरें

लोहियानगर के नरहाड़ा जंगल में कपड़ा व्यापारी आदिल की हत्या उसके दोस्तों ने प्रेम प्रसंग में की। गोली मारते हुए फोटो और वीडियो वायरल हुए, जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया।

तीन मासूमों की मौत अब भी बनी रहस्य

तीन अगस्त को लापता हुए तीन बच्चों के शव अगले दिन पानी से भरे गड्ढे में मिले। पुलिस जांच और विशेष टीम के बावजूद अब तक सच्चाई सामने नहीं आ सकी।

अपराध के अन्य आंकड़े

जनपद में साइबर ठगी के 129 मामलों में करीब 11 करोड़ रुपये की ठगी हुई। वहीं 902 सड़क हादसों में 319 लोगों की मौत दर्ज की गई। पुलिस मुठभेड़ों में तीन इनामी अपराधी मारे गए और 172 बदमाश घायल हुए।

एसएसपी का बयान

एसएसपी डॉ. विपिन ताडा के अनुसार, इस साल आपराधिक घटनाओं में कमी आई है, सभी बड़े मामलों का खुलासा किया गया और महिलाओं द्वारा पति हत्या की सभी घटनाओं में आरोपी जेल में हैं।

Published on:

29 Dec 2025 07:19 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Meerut / नीला ड्रम, टूटते रिश्ते और खून से सना साल: 2025 में मेरठ की वो वारदातें, जिन्होंने देश-विदेश को झकझोर दिया

