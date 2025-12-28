मुस्कान के बेटी हुई तो साहिल झूम उठा, बंदियों से बोला- तुम चाचा बने, पार्टी मेरी तरफ से; जेल में रहे छात्र नेता ने बताई अंदर की कहानी

Blue drum meerut murder case: नीले ड्रम में पति सौरभ के शव को टुकड़ों में काटकर सीमेंट से जमा देने के सनसनीखेज मामले में आरोपी मुस्कान और साहिल बीते 10 महीनों से जेल में बंद हैं। इसी दौरान 24 नवंबर को मुस्कान ने अस्पताल में एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम ‘राधा’ रखा गया। जेल में बंद साहिल को जब यह खबर मिली, तो उसका व्यवहार और प्रतिक्रियाएं चर्चा का विषय बन गईं।