मैनपुरी में वाहन चेकिंग के नाम पर 3 युवकों को पुलिस ने पीटा, बाल पकड़कर गाड़ी में ठूंसा

युवक ने आरोप लगाया कि चौकी में तैनात सिपाही दिलीप कुमार ने एक युवक के बाल पकड़कर घसीटना शुरू कर दिया। युवक अपनी गलती न मानते हुए सफाई देने की कोशिश करता रहा लेकिन, सिपाही ने उसकी एक न सुनी, वह उसे पीटता रहा। उसके दोनों दोस्तों को पीटा गया। युवक का कहना है कि पास में मौजूद सब-इंस्पेक्टर देवेंद्र सिंह भी वहीं खड़े रहे, लेकिन उन्होंने सिपाही को रोका नहीं। पास से गुजर रहे एक राहगीर ने इस घटना का पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।