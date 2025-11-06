Patrika LogoSwitch to English

मैनपुरी

मैनपुरी में वाहन चेकिंग के नाम पर 3 युवकों को पुलिस ने पीटा, बाल पकड़कर गाड़ी में ठूंसा

मैनपुरी के किशनी थाना क्षेत्र में तीन युवकों की पिटाई का मामला सामने आया है। यहां वाहन चेकिंग के नाम पर पुलिस ने तीन युवकों की जमकर पिटाई कर दी और फिर उन्हें जीप में ठूंस कर ले गई।

मैनपुरी

image

Avaneesh Kumar Mishra

Nov 06, 2025

मैनपुरी में पुलिसवालों ने की युवकों की पिटाई, PC- Video Grab

मैनपुरी में पुलिस ने वाहन चेकिंग के नाम पर 3 युवकों को बुरी तरह से पीट दिया। पुलिसवालों ने उन्हें जमकर गालियां दी और बाल पकड़कर घसीटते हुए जीप में ठूंस कर ले गए। युवकों ने जब इसका विरोध किया तो उनकी पीठ पर मुक्के बरसाए। युवकों का आरोप है कि उनके पास कागजात पूरे थे। वहीं पुलिस का कहना है कि युवकों ने हेलमेट नहीं पहना था। तीनों युवक शराब के नशे में धुत्त थे और कागजात मांगने पर अभद्रता की। इसके अलावा ट्रिपलिंग भी कर रहे थे।

मामला किशनी थाना क्षेत्र का है। युवकों की पहचान राधानगर निवासी सुनील और उनके साथी अजय और विनय के रूप में हुई। मामला बुधवार का है, लेकिन आज इसका वीडियो सामने आया। घटना जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूर कोतवाली नगर क्षेत्र की है। तीनों दोस्त एक ही बाइक पर सवार होकर रिश्तेदारी में जा रहे थे। हेलमेट न पहनने की वजह से उन्हें पुलिस ने रोक लिया।

सफाई देने पर सिपाही ने पीटा

युवक ने आरोप लगाया कि चौकी में तैनात सिपाही दिलीप कुमार ने एक युवक के बाल पकड़कर घसीटना शुरू कर दिया। युवक अपनी गलती न मानते हुए सफाई देने की कोशिश करता रहा लेकिन, सिपाही ने उसकी एक न सुनी, वह उसे पीटता रहा। उसके दोनों दोस्तों को पीटा गया। युवक का कहना है कि पास में मौजूद सब-इंस्पेक्टर देवेंद्र सिंह भी वहीं खड़े रहे, लेकिन उन्होंने सिपाही को रोका नहीं। पास से गुजर रहे एक राहगीर ने इस घटना का पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।

थाना प्रभारी बोले- CCTV फुटेज निकलवा रहे

किशनी थाना प्रभारी ललित भाटी ने बताया कि वाहन चेकिंग के दौरान तीन युवक एक बाइक पर सवार थे। उन्होंने हेलमेट नहीं पहना था। रोकने पर युवकों ने पुलिस से अभद्रता की। फिलहाल युवकों का शांति भंग में चालान किया गया है। घटना की जांच कराई जा रही है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी निकलवाए जा रहे हैं।

एक दुकानदार बोला- पुलिस वाले रोज करते अभद्रता

एक दुकानदार ने कहा- हम रोज देखते हैं कि पुलिस चेकिंग के दौरान बदसलूकी करती है। अब तो वीडियो देखकर डर लगने लगा है कि कभी भी किसी को भी पीट दिया जाएगा। लोग बोले- कानून की रखवाली करने वाले ही कानून तोड़ रहे स्थानीय लोगों का कहना है कि वाहन चेकिंग जरूरी है, लेकिन पुलिसकर्मी इस तरह से किसी की पिटाई करना ठीक नहीं है।

06 Nov 2025 05:50 pm

मैनपुरी में वाहन चेकिंग के नाम पर 3 युवकों को पुलिस ने पीटा, बाल पकड़कर गाड़ी में ठूंसा

मैनपुरी

उत्तर प्रदेश

