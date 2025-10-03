पति और ससुरालवालों ने मारपीट कर घर से निकाला, ब्वॉयफ्रेंड बना कंधा फिर उसने जो किया…

मामला मिर्जापुर की सदर कोतवाली क्षेत्र का है। यहां की रहने वाली महिला ने पुलिस को बताया कि उसकी शादी 2013 में इटावा निवासी एक युवक से हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद तो सबकुछ ठीक चला। लेकिन, एक साल बाद उसे घर से निकाल दिया। इसके बाद महिला अपने मायके में आकर रहने लगी। महिला का कहना है कि इस दौरान गांव के मथुन से उसकी मुलाकात हो गई। उसने बताया था कि उसका तलाक हो चुका है। वह शादी करना चाहता है। हालांकि महिला का तलाक नहीं हुआ था। इसके बाद मिथुन ने शादी का झांसा देते हुए उससे संबंध बनाने लगा। उसने कहा कि जब तुम्हारा तलाक हो जाएगा तो शादी कर लेंगे।