पति और ससुरालवालों ने मारपीट कर घर से निकाला, ब्वॉयफ्रेंड बना कंधा फिर उसने जो किया…

मामला मिर्जापुर की सदर कोतवाली क्षेत्र का है। यहां की रहने वाली महिला ने पुलिस को बताया कि उसकी शादी 2013 में इटावा निवासी एक युवक से हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद तो सबकुछ ठीक चला। लेकिन, फिर...

2 min read

मैनपुरी

image

Avaneesh Kumar Mishra

Oct 03, 2025

Image Generated by Chatgpt

यूपी के मैनपुरी में एक महिला दहेज प्रताड़ना का शिकार हो गई। उसके पति और ससुरालवालों ने उसे मारपीट घर से बाहर निकाल दिया। इस दौरान वह अपने मायके आ गई और उसकी मुलाकात एक युवक से हो गई। वह युवक बाद में उस महिला के साथ रहने लगा। युवक ने महिला को शादी का झांसी दिया। इसके बाद वह उसके साथ रहने लगी।

मामला मिर्जापुर की सदर कोतवाली क्षेत्र का है। यहां की रहने वाली महिला ने पुलिस को बताया कि उसकी शादी 2013 में इटावा निवासी एक युवक से हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद तो सबकुछ ठीक चला। लेकिन, एक साल बाद उसे घर से निकाल दिया। इसके बाद महिला अपने मायके में आकर रहने लगी। महिला का कहना है कि इस दौरान गांव के मथुन से उसकी मुलाकात हो गई। उसने बताया था कि उसका तलाक हो चुका है। वह शादी करना चाहता है। हालांकि महिला का तलाक नहीं हुआ था। इसके बाद मिथुन ने शादी का झांसा देते हुए उससे संबंध बनाने लगा। उसने कहा कि जब तुम्हारा तलाक हो जाएगा तो शादी कर लेंगे।

झांसे में आ गई महिला

महिला युवक के झांसे में आ गई। वह युवक पर बेतहासा भरोसा करने लगी। कुछ दिन बीतने के बाद युवक ने अपना घर ले लिया तो महिला उसी के साथ घर में रहने लगी। धीरे-धीरे युवक और महिला के संबंध बने। यह सिलसिला कई सालों तक चला। लेकिन, एक दिन महिला को पता चला कि मिथुन की तो पत्नी भी है। यह बात उसे तब पता जब वह 23 सितंबर 2025 को मिथुन के गांव पहुंची। पूछताछ करने पर जानकारी हुई वह महिला उसकी पत्नी है। यही नहीं गांव वालों से मिथुन के और महिलाओं से संबंध होने की जानकारी मिली।

पुलिस में शिकायत

महिला ने अब पुलिस को शिकायत देकर न्याय की मांग की है। उसका कहना है कि पहले पति और ससुरालवालों ने उसे धोखा दिया और अब मिथुन ने शादी का झांसा देकर वर्षों तक शारीरिक और मानसिक शोषण किया।

03 Oct 2025 07:38 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mainpuri / पति और ससुरालवालों ने मारपीट कर घर से निकाला, ब्वॉयफ्रेंड बना कंधा फिर उसने जो किया…

