सड़क हादसा मान सुपुर्द-ए-खाक कर दिया था शव, अब हत्या की आशंका, शव निकालकर पोस्टमार्टम को भेजा

परिवार के आरोपों के बाद पुलिस ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए मजिस्ट्रेट के आदेश पर शव को कब्र से निकलवाया। मेडिकल टीम की मौजूदगी में शव को निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। फिलहाल पुलिस ने हत्या की आशंका को देखते हुए जांच तेज कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।