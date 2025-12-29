29 दिसंबर 2025,

सोमवार

ग्रेटर नोएडा

पत्नी पर चाकू मारकर पति ने किया ताबड़तोड़ हमला; हत्या के बाद उठाया खौफनाक कदम

Crime News: पत्नी पर चाकू मारकर पति ने उस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। पत्नी की हत्या करने के बाद शख्स ने एक और खौफनाक कदम उठाया। जानिए पूरा मामला क्या है?

ग्रेटर नोएडा

image

Harshul Mehra

Dec 29, 2025

domestic dispute in greater noida husband stabs wife to death then hangs himself

पत्नी की चाकू मारकर पति ने हत्या की। फोटो सोर्स-AI

Crime News: ग्रेटर नोएडा से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जिसने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। थाना बिसरख क्षेत्र अंतर्गत सरस्वती कुंज इलाके में घरेलू क्लेश के कारण एक पति ने पहले अपनी पत्नी की बेरहमी से चाकू मारकर हत्या कर दी। इसके बाद पति ने भी खुद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

ग्रेटर नोएडा में पति ने की पत्नी की हत्या

घटना 28 दिसंबर की बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक, मृतक की पहचान अनिल, निवासी सकरौली, जनपद एटा के रूप में हुई है। वह अपनी पत्नी अनीता (32) के साथ पिछले करीब एक महीने से सरस्वती कुंज, बिसरख में किराए के मकान में रह रहा था। एक सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता अनिल करता था, जबकि उसकी पत्नी अनीता आसपास के इलाकों में साफ-सफाई का काम करती थी।

लंबे समय से चल रहा था घरेलू विवाद

दोनों के बीच लंबे समय से घरेलू विवाद चल रहा था। रविवार को किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी इतनी बढ़ गई कि अनिल ने गुस्से में पहले अनीता के साथ मारपीट की और फिर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर उसकी हत्या कर दी। अनिल ने पत्नी की हत्या करने के बाद घर के अंदर ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

मामले की जांच में जुटी पुलिस की टीम

घटना की जानकारी आसपास के लोगों को तब हुई, जब काफी देर तक घर से कोई हलचल नहीं हुई। इसके बाद, पड़ोसियों ने पुलिस को इस बात की सूचना दी। मौके पर पहुंची बिसरख थाना पुलिस ने दरवाजा खोलकर देखा तो अंदर का दृश्य बेहद भयावह था। एक तरफ अनीता का खून से लथपथ शव पड़ा था, जबकि दूसरी ओर अनिल फंदे से लटका हुआ पुलिस को दिखाई दिया। जिसके बाद पुलिस ने तत्काल फील्ड यूनिट को मौके पर बुलाकर घटनास्थल का निरीक्षण कराया। सबूत एकत्र किए गए और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस की टीम मामले की जांच कर रही है।

Published on:

29 Dec 2025 02:41 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Greater Noida / पत्नी पर चाकू मारकर पति ने किया ताबड़तोड़ हमला; हत्या के बाद उठाया खौफनाक कदम

