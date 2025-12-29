पत्नी पर चाकू मारकर पति ने किया ताबड़तोड़ हमला; हत्या के बाद उठाया खौफनाक कदम

घटना की जानकारी आसपास के लोगों को तब हुई, जब काफी देर तक घर से कोई हलचल नहीं हुई। इसके बाद, पड़ोसियों ने पुलिस को इस बात की सूचना दी। मौके पर पहुंची बिसरख थाना पुलिस ने दरवाजा खोलकर देखा तो अंदर का दृश्य बेहद भयावह था। एक तरफ अनीता का खून से लथपथ शव पड़ा था, जबकि दूसरी ओर अनिल फंदे से लटका हुआ पुलिस को दिखाई दिया। जिसके बाद पुलिस ने तत्काल फील्ड यूनिट को मौके पर बुलाकर घटनास्थल का निरीक्षण कराया। सबूत एकत्र किए गए और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस की टीम मामले की जांच कर रही है।