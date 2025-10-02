Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सम्भल

संभल से सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क का ‘आई लव मोहम्मद’ पोस्टर पर समर्थन, बुलडोजर कार्रवाई की निंदा

सांसद जिया उर रहमान बर्क ने बरेली हंगामे की घटना पर कहा, "पैगंबर मोहम्मद का संदेश यही था कि कहीं भी शांति व्यवस्था भंग नहीं होनी चाहिए। सभी को सुकून के साथ अपने मजहब और समाज के लिए काम करना चाहिए।

2 min read

सम्भल

image

Avaneesh Kumar Mishra

Oct 02, 2025

बुलडोजर कार्रवाई पर बोले संभल सांसद बर्क, PC-IANS

संभल। उत्तर प्रदेश के संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जिया उर रहमान बर्क ने विवाद के बीच 'आई लव मोहम्मद' पोस्टर का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि 'आई लव मोहम्मद' जैसे शब्दों में कुछ भी गलत नहीं है। इस पोस्टर से किसी की आस्था प्रभावित नहीं होती है और न ही इससे कोई गलत संदेश जाता है।

सांसद जिया उर रहमान बर्क ने बरेली हंगामे की घटना पर कहा, "पैगंबर मोहम्मद का संदेश यही था कि कहीं भी शांति व्यवस्था भंग नहीं होनी चाहिए। सभी को सुकून के साथ अपने मजहब और समाज के लिए काम करना चाहिए। बरेली की घटना को लेकर मैंने अपील की थी कि शांति व्यवस्था कायम रहे। प्रशासन से भी अपील की थी कि दबाव में आकर कोई ऐसी कार्रवाई न हो, जिससे मासूम लोगों की गिरफ्तारी न हो।"

'आई लव मोहम्मद' पोस्टर विवाद पर उन्होंने कहा कि हम अपने मजहब से मोहब्बत करते हैं, जैसे हम देश से मोहब्बत करते हैं। 'आई लव मोहम्मद' लिखने या पोस्टर लगाने से कोई गलत संदेश नहीं जाता है। सपा सांसद ने यह भी कहा कि हम लोग संविधान पर विश्वास रखने वाले लोग हैं।

इस दौरान, बुलडोजर एक्शन पर जिया उर रहमान बर्क ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई बिल्कुल ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी ऐसे मामलों में टिप्पणी कर चुका है, लेकिन उत्तर प्रदेश में सरकार के आदेश पर बुलडोजर कार्रवाई हो रही है, जो गलत है। वर्क ने सवाल उठाया कि जिन लोगों ने मकबरे पर पुलिस के सामने हंगामा किया, उनके खिलाफ समान कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अगर बुलडोजर चलना है, तो सबके खिलाफ चले। कानून एक है तो कार्रवाई भी समान होनी चाहिए।

दशहरा के पर्व को लेकर सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क ने कहा, "जिस तरह हर साल रावण दहन करके दशहरा मनाया जाता है, यह सिर्फ बाहरी नहीं है, सभी को अपने दिलों के भीतर के रावण को भी जलाना चाहिए। कुछ लोग हैं, जिनकी मानसिकता बिल्कुल अलग है। अगर वे सही रास्ते चलें, वाकई उनके अंदर देशभक्ति की भावना है और अपने धर्म के प्रति वफादार हैं तो यह चीजें तभी लागू होंगी, जब वे सर्व धर्म के साथ-साथ देश के लिए काम करेंगे।"

ये भी पढ़ें

प्रतापगढ़ में दुर्गा विसर्जन के दौरान हादसा, DJ साउंडबॉक्स उतारते समय लगा करंट, मौके पर ही मौत
प्रतापगढ़

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

02 Oct 2025 08:19 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Sambhal / संभल से सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क का ‘आई लव मोहम्मद’ पोस्टर पर समर्थन, बुलडोजर कार्रवाई की निंदा

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

सम्भल

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

संभल में आचार्य प्रमोद का बड़ा हमला! सांसद बर्क को बताया ‘रावण’, बोले- दंगे भड़काने पर चलेंगे बुलडोजर और तोपें

sambhal acharya pramod krishnam calls mp Ziaur Rahman Barq ravan cm yogi
सम्भल

संभल में कच्ची दीवार गिरने से मासूम की दर्दनाक मौत, पिता गोद में लेकर दौड़ते रहे अस्पताल, रास्ते में बुझ गई जिंदगी

sambhal boy dies wall collapse father carries son hospital
सम्भल

Sambhal News: क्या संभल का बदलेगा नाम? शिक्षा मंत्री गुलाब देवी की बड़ी मांग; मुख्यमंत्री से की अपील

gulaab devi demand change sambhal to kalki nagar
सम्भल

ASP अनुज चौधरी का ट्रांसफर! सांसद बर्क का बड़ा बयान, बोले- उनके जाने के बाद अब संभल में शांति रहेगी

asp anuj chaudhary transfer samajwadi mp remarks Barq sambhal peace
सम्भल

Sambhal News: संभल दंगों की असल कहानी बड़े पर्दे पर! ‘संभल फाइल्स’ की शूटिंग जल्द होगी शुरू

sambhal communal riots movie amit jani filming details
सम्भल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.