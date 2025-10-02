संभल से सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क का ‘आई लव मोहम्मद’ पोस्टर पर समर्थन, बुलडोजर कार्रवाई की निंदा

इस दौरान, बुलडोजर एक्शन पर जिया उर रहमान बर्क ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई बिल्कुल ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी ऐसे मामलों में टिप्पणी कर चुका है, लेकिन उत्तर प्रदेश में सरकार के आदेश पर बुलडोजर कार्रवाई हो रही है, जो गलत है। वर्क ने सवाल उठाया कि जिन लोगों ने मकबरे पर पुलिस के सामने हंगामा किया, उनके खिलाफ समान कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अगर बुलडोजर चलना है, तो सबके खिलाफ चले। कानून एक है तो कार्रवाई भी समान होनी चाहिए।