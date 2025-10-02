प्रतापगढ़ में दुर्गा विसर्जन के दौरान हादसा, DJ साउंडबॉक्स उतारते समय लगा करंट, मौके पर ही मौत

घटना तब घटी जब ग्रामीण सिंगाही रोड स्थित राजापुर महोथरी तालाब से दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन कर लौटे थे। उत्सव की धूम में डीजे की धुनें अभी भी गूंज रही थीं। विजय कुमार, जो दुर्गा राम सरोज के बेटे थे और एक निजी कंपनी में नौकरी करते थे, साउंडबॉक्स उतारने के प्रयास में ऊपर गुजर रही हाई-वोल्टेज लाइन की चपेट में आ गए। उनके नीचे खड़े सनी, मनोज कुमार गौतम के पुत्र, ने विजय को बचाने की कोशिश की, लेकिन वे भी करंट की चपेट में आ गए। दोनों गंभीर रूप से झुलस गए और तड़पते हुए जमीन पर गिर पड़े। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने आनन-फानन में उन्हें नजदीकी रानीगंज ट्रॉमा सेंटर ले जाया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।