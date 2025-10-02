प्रतापगढ़ में दुर्गा विसर्जन के दौरान हादसा, DJ साउंडबॉक्स उतारते समय लगा करंट, मौके पर ही मौत

प्रतापगढ़ : उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में नवरात्रि की विदाई का उत्सव एक हादसे में बदल गया, जब दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के ठीक बाद दो युवकों को घर के बाहर खड़े डीजे सिस्टम से साउंडबॉक्स उतारते समय 11,000 केवी की बिजली लाइन का करंट लग गया। इस घटना में विजय कुमार (35) और सनी (18) की मौके पर ही मौत हो गई, जिससे परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। रानीगंज थाना क्षेत्र के शाहपुर गांव में बुधवार दोपहर करीब 3 बजे घटी इस दुर्घटना ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया।
घटना तब घटी जब ग्रामीण सिंगाही रोड स्थित राजापुर महोथरी तालाब से दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन कर लौटे थे। उत्सव की धूम में डीजे की धुनें अभी भी गूंज रही थीं। विजय कुमार, जो दुर्गा राम सरोज के बेटे थे और एक निजी कंपनी में नौकरी करते थे, साउंडबॉक्स उतारने के प्रयास में ऊपर गुजर रही हाई-वोल्टेज लाइन की चपेट में आ गए। उनके नीचे खड़े सनी, मनोज कुमार गौतम के पुत्र, ने विजय को बचाने की कोशिश की, लेकिन वे भी करंट की चपेट में आ गए। दोनों गंभीर रूप से झुलस गए और तड़पते हुए जमीन पर गिर पड़े। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने आनन-फानन में उन्हें नजदीकी रानीगंज ट्रॉमा सेंटर ले जाया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।
दोनों युवकों की मौत की खबर फैलते ही शाहपुर गांव में सन्नाटा छा गया। विजय के पिता दुर्गा राम सरोज ने आंसू भरी आंखों से कहा, "बेटा विसर्जन से लौटा था और उत्सव की खुशी में मदद कर रहा था। बिजली विभाग की लापरवाही ने मेरा सहारा छीन लिया।" वहीं, सनी के पिता मनोज कुमार गौतम सदमे में हैं और न्याय की गुहार लगा रहे हैं। परिजनों ने शव सौंपने से इनकार कर दिया और विभाग पर सख्त कार्रवाई की मांग की।
ग्रामीणों में बिजली विभाग के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश है। उनका आरोप है कि 11,000 केवी की लाइन घरों के ऊपर से बेहद नीचे गुजर रही है, जो लगातार दुर्घटना का खतरा पैदा कर रही थी। गांव के सरपंच प्रतिनिधि रामप्रकाश यादव ने बताया कि कई महीनों से प्रार्थना पत्र देकर लाइन को ऊंचा करने की मांग की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आक्रोशित ग्रामीणों ने थाने के बाहर धरना दे दिया, जिसे स्थानीय भाजपा नेता विनय प्रभाकर साहनी ने समझा-बुझाकर शांत किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि उच्च अधिकारियों से बात कर तत्काल सुधार सुनिश्चित किया जाएगा।
पुलिस ने घटना की जानकारी मिलते ही फॉरेंसिक टीम बुलाई और पंचनामा भरकर शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। रानीगंज थाना प्रभारी के अनुसार, बिजली विभाग के एसडीओ को नोटिस जारी कर दिया गया है। जिलाधिकारी कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक, जिले भर में बिजली लाइनों की सुरक्षा जांच का अभियान चलाया जाएगा।
