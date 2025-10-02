नवरात्रि खत्म पार्टी शुरू… महफिल सजी फिर हुआ विवाद, दोस्त ने ही साथी को मार डाला

AI Generated Symbolic Image
मिर्जापुर : उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में एक मामूली विवाद ने दो दोस्तों के बीच खूनी खेल कर दिया। बुधवार रात को मछली और शराब की पार्टी के दौरान नशे में उत्तेजित होकर गोपी साहनी ने अपने पड़ोसी और दोस्त बल्लू साहनी का सिर पत्थर से कुचल दिया। 48 वर्षीय बल्लू की मौके पर ही लहूलुहान होकर मौत हो गई, जिससे पूरे रैपुरिया गांव में सनसनी फैल गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की गहन जांच शुरू कर दी है।
चुनार थाना क्षेत्र के रैपुरिया गांव की निषाद बस्ती में रहने वाले बल्लू साहनी और गोपी साहनी पुराने दोस्त थे। दोनों बुधवार रात को नजदीकी नाले किनारे मछली भूनकर शराब का दौर चला रहे थे। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन नशे की ऊंचाई पर पहुंचते ही किसी छोटी-मोटी बात पर बहस हो गई। बहस जल्द ही गाली-गलौज और हाथापाई में बदल गई। गुस्से के ज्वर में गोपी ने पास पड़ा एक भारी पत्थर उठाया और बल्लू के सिर पर जोरदार प्रहार कर दिया। हमला इतना घातक था कि बल्लू तड़पते हुए जमीन पर गिर पड़े और कुछ ही पलों में उनकी सांसें थम गईं। घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीणों में अफरा-तफरी मच गई। चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग दौड़े, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
सूचना पाते ही चुनार सीओ मंजरी राव और थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची। मृतक का शव कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया। अपर पुलिस अधीक्षक (ऑपरेशन) ओपी सिंह ने बताया, 'प्रारंभिक जांच में पुष्टि हुई है कि दोनों शराब पीते समय आपसी कहासुनी में उलझ गए। विवाद के दौरान ही गोपी ने पत्थर से हमला किया, जिससे बल्लू की मौत हो गई। दोनों पड़ोसी हैं और पहले कोई रंजिश नहीं थी।' पुलिस ने मृतक के परिजनों की तहरीर पर आईपीसी की धारा 302 (हत्या) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी गोपी से पूछताछ जारी है, और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी।
बल्लू साहनी के परिवार में इस हादसे से मातम पसर गया है। पत्नी और तीन बच्चों के सहारे जी रहे बल्लू मजदूरी करते थे। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है, जबकि गांववासी इस घटना से स्तब्ध हैं। एक ग्रामीण ने कहा, 'दोस्ती की मिसाल थे दोनों, नशे ने सब तबाह कर दिया।' पुलिस ने गांव में गश्त बढ़ा दी है ताकि कोई और अप्रिय घटना न हो। अधिकारियों का मानना है कि यह पूरी तरह नशे और आवेश का नतीजा है।
मिर्जापुर
उत्तर प्रदेश
