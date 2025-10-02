नवरात्रि खत्म पार्टी शुरू… महफिल सजी फिर हुआ विवाद, दोस्त ने ही साथी को मार डाला

चुनार थाना क्षेत्र के रैपुरिया गांव की निषाद बस्ती में रहने वाले बल्लू साहनी और गोपी साहनी पुराने दोस्त थे। दोनों बुधवार रात को नजदीकी नाले किनारे मछली भूनकर शराब का दौर चला रहे थे। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन नशे की ऊंचाई पर पहुंचते ही किसी छोटी-मोटी बात पर बहस हो गई। बहस जल्द ही गाली-गलौज और हाथापाई में बदल गई। गुस्से के ज्वर में गोपी ने पास पड़ा एक भारी पत्थर उठाया और बल्लू के सिर पर जोरदार प्रहार कर दिया। हमला इतना घातक था कि बल्लू तड़पते हुए जमीन पर गिर पड़े और कुछ ही पलों में उनकी सांसें थम गईं। घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीणों में अफरा-तफरी मच गई। चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग दौड़े, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।