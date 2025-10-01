‘जो होना था, वो हो गया… अब बचा लो मुख्यमंत्री जी’: अतीक के बेटे अली का झांसी जेल शिफ्ट पर फूटा दर्द

अली ने जेल पहुंचते ही मीडिया से घेराबंदी कर ली। सिर पर कैप, चेहरे पर पिता अतीक जैसी मूंछें - उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। 'मैं तो दिल्ली में लॉ कर रहा था। फर्जी मुकदमों के बहाने जेल भेज दिया। यहां 8 और केस ठोक दिए। नैनी में नियमों का पालन कर रहा था, लेकिन परेशान करने को झांसी भेजा।' अली ने अपनी जान को खतरा बताया, 'अल्लाह जाने सुरक्षित रहूंगा या नहीं। CM से बस इतना कहना है—बेवजह सताया जा रहा है।' उसने रास्ते की त्रासदी भी बयां की: 'छोटे चैंबर वाली गाड़ी में 5-6 लोगों को ठूंसकर लाया। होम डिस्टिक्ट से दूर भेजने का मतलब? पानी तक न मिला।' नैनी जेल में कैश बरामदगी के सवाल पर अली ने सफाई दी, 'वो कूपन के लिए था, जेल में अलाउड है। वकीलों से मुलाकात मैनुअल के मुताबिक होती थी।'