पति ने पत्नी को रंगे हाथों प्रेमी के साथ पकड़ा फिर पत्नी ने रची ऐसी साजिश…8 दिन बाद खाईं में मिला शव

बरेली : उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में एक सनसनीखेज हत्याकांड ने इलाके को हिलाकर रख दिया। पत्नी को प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ने के आठ दिन बाद पिकअप ड्राइवर की लाश खाई में गिरी गाड़ी के अंदर मिली। प्रारंभिक जांच में हादसा मानकर चल रही घटना अब साजिश का रूप ले चुकी है। पुलिस ने खुलासा किया कि पत्नी ने प्रेमी और रिश्तेदारों के साथ मिलकर पति की हत्या की, फिर इसे एक्सीडेंट का रंग देने की कोशिश की। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट ने साजिश की पोल खोल दी। मंगलवार को तीन नामजद और तीन अज्ञात के खिलाफ हत्या का केस दर्ज हुआ।
शाही क्षेत्र के गांव खरसेनी का रहने वाला 32 वर्षीय हरपाल पेशे से पिकअप ड्राइवर था। आठ सितंबर की सुबह मिर्जापुर-शाही रोड किनारे खाई में घुसी पिकअप से उसका शव ड्राइवर सीट पर बरामद हुआ। पोस्टमॉर्टम में मौत का कारण दम घुटना पाया गया, जो हादसे से ज्यादा संदिग्ध लगा। लेकिन असली राज तो हत्या से ठीक आठ दिन पहले खुला। रात के सन्नाटे में घर लौटे हरपाल ने पत्नी ममता को उसके भांजे कैलाश के साथ आपत्तिजनक अवस्था में देख लिया। विरोध पर घर में जबरदस्त बवाल मच गया। कहासुनी इतनी बढ़ी कि हरपाल को चेतावनी दे दी गई- रास्ते से हट जाओ, वरना…
मां पूनम देवी की तहरीर के मुताबिक, बवाल के बाद ममता, कैलाश (फिदाईपुर निवासी) और हरपाल का मौसेरा भाई राहुल (बिलसा, शीशगढ़ निवासी) ने मिलकर खतरनाक प्लान रचा। आठ सितंबर की रात राहुल ने हरपाल को फोन कर ऋषिकेश जाने के बहाने गाड़ी बुक करने को बुलाया। हरपाल घर से पिकअप लेकर निकल पड़ा। रास्ते में कैलाश और राहुल ने तीन अज्ञात साथियों की मदद से उसका गला दबाकर हत्या कर दी। शव को पिकअप में बिठाकर गाड़ी खाई में धकेल दी, ताकि हादसा लगे। लेकिन, पोस्टमॉर्टम ने साजिश बेनकाब कर दी कोई चोट या ब्रेक फेल नहीं, सिर्फ दम घुटना।
घटना के 20 दिन गुजरने के बाद पूनम देवी ने शाही थाने में हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि ममता के कैलाश और राहुल से अवैध संबंध थे, जो अब खुलेआम हो चुके थे। मां की तहरीर पर मंगलवार को मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने कुछ आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। सीओ अजय कुमार ने बताया, 'मामला गंभीर है। फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है। जल्द ही सभी आरोपी गिरफ्त में होंगे और हत्याकांड का पूरा खुलासा हो जाएगा।' फिलहाल, गांव में तनाव का माहौल है।
