पति ने पत्नी को रंगे हाथों प्रेमी के साथ पकड़ा फिर पत्नी ने रची ऐसी साजिश…8 दिन बाद खाईं में मिला शव

शाही क्षेत्र के गांव खरसेनी का रहने वाला 32 वर्षीय हरपाल पेशे से पिकअप ड्राइवर था। आठ सितंबर की सुबह मिर्जापुर-शाही रोड किनारे खाई में घुसी पिकअप से उसका शव ड्राइवर सीट पर बरामद हुआ। पोस्टमॉर्टम में मौत का कारण दम घुटना पाया गया, जो हादसे से ज्यादा संदिग्ध लगा। लेकिन असली राज तो हत्या से ठीक आठ दिन पहले खुला। रात के सन्नाटे में घर लौटे हरपाल ने पत्नी ममता को उसके भांजे कैलाश के साथ आपत्तिजनक अवस्था में देख लिया। विरोध पर घर में जबरदस्त बवाल मच गया। कहासुनी इतनी बढ़ी कि हरपाल को चेतावनी दे दी गई- रास्ते से हट जाओ, वरना…