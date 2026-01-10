फोर्ब्स 30 अंडर 30 इंडिया : अनन्या पांडे, सैंयारा फेम अनीत पड्डा, लक्ष्य की फेहरिस्त से जुड़े फरमान मियां, बरेली से वॉशिंगटन तक गूंज

बरेली। अमेरिकी मैगजीन फोर्ब्स 30 अंडर 30 इंडिया ने उन युवाओं की सूची जारी की है, जो गेमचेंजर हैं। फोर्ब्स की सूची से ये साफ हो गया है कि अब नेतृत्व सिर्फ ग्लैमर या कॉरपोरेट तक सीमित नहीं रहा। आस्था, सेवा और परिणाम-प्रभाव के संगम से समाज बदलने वाले बरेली के फरमान हसन खान उर्फ फरमान मियां को 30 अंडर 30 इंडिया-2026 में शामिल किया गया है। यह न सिर्फ बरेली और उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश के लिए गर्व और एक संदेश है कि धरातल पर काम करने वालों को भी वैश्विक पहचान मिल रही है। इसके साथ ही इस सूची में स्थान पाने वाले फरमान मियां पहले मुस्लिम युवा हैं, जिन्हें इस कैटेगिरी में शामिल कर उनके समाजसेवा के जज्बे जुनून को वैश्विक स्तर पर सम्मान मिला है।