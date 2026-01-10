डिप्टी सीएम का बड़ा एलान, बोले- 100 नहीं अब 125 दिन काम, गरीब का पैसा सीधे खाते में, खत्म होगा बिचौलियों का खेल

बरेली। तहसील फरीदपुर के ग्राम लौंगपुर में शनिवार को उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम चौपाल से सीधे विपक्ष और पुरानी व्यवस्थाओं पर हमला बोला। उन्होंने ऐलान किया कि अब ग्रामीण रोजगार सिर्फ योजना नहीं, बल्कि कानूनी हक होगा और गांव के हर परिवार को 185 दिन तक काम की गारंटी मिलेगी।
उपमुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि अब मनरेगा की खामियों को खत्म कर वीबी जी-राम जी अधिनियम–2025 लागू किया जा रहा है, जिसके तहत रोजगार के दिन 100 से बढ़ाकर 125 कर दिए गए हैं और खेती से जुड़े कामों के लिए 60 दिन अलग से तय किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अब गांव का गरीब लाइन में लगकर भीख नहीं मांगेगा, बल्कि काम उसका अधिकार होगा।
किसानों को भरोसा दिलाते हुए मौर्य ने कहा कि बोआई और कटाई के मौसम में सरकारी काम जबरन नहीं कराए जाएंगे। कानूनन ऐसे समय पर अन्य काम रोक दिए जाएंगे ताकि किसान अपने खेतों पर पूरा ध्यान दे सकें। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था गांव और किसान दोनों को मजबूत करेगी। उपमुख्यमंत्री ने दो टूक कहा कि अब पीएम गति शक्ति पोर्टल से हर काम की निगरानी होगी और जो पैसा गरीब के नाम पर निकलता था, वही अब सीधे गरीब के खाते में जाएगा। उन्होंने दावा किया कि वीबी जी-राम जी लागू होने से बिचौलियों और भ्रष्टाचार की जड़ें अपने आप सूख जाएंगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों का जिक्र करते हुए मौर्य ने कहा कि अगर मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने होते तो 65 करोड़ गरीबों के बैंक खाते आज भी नहीं खुलते। उन्होंने कहा कि सरकार ने सिर्फ खाते ही नहीं खुलवाए, बल्कि डीबीटी के जरिए योजनाओं का पैसा सीधे खातों में पहुंचाया। वहीं उपमुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक चार करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री आवास मिल चुका है और आगे तीन करोड़ और आवास दिए जाएंगे, जिसमें दिव्यांगों और निराश्रित महिलाओं को प्राथमिकता होगी। आयुष्मान योजना के तहत गरीबों को पांच लाख तक का मुफ्त इलाज, उज्ज्वला योजना से मुफ्त गैस कनेक्शन और त्योहारों पर मुफ्त रिफिलिंग, हर घर जल और मुफ्त राशन का भी जिक्र किया गया।
चौपाल में ही योजनाओं का लाभ भी बांटा गया। कई महिलाओं को आवास की चाबियां दी गईं, आयुष्मान कार्ड बांटे गए और स्वरोजगार से जुड़े लाभार्थियों को सम्मानित किया गया। खाद्य प्रसंस्करण योजना के तहत दो लोगों को ऋण के डमी चेक भी सौंपे गए। कार्यक्रम में सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार, जिला पंचायत अध्यक्ष रश्मि पटेल, विधायक और एमएलसी समेत कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। शुरुआत में उपमुख्यमंत्री ने दिवंगत विधायक श्याम बिहारी को श्रद्धांजलि दी और अंत में पौधरोपण कर कार्यक्रम का समापन किया।
