10 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

बरेली

डिप्टी सीएम का बड़ा एलान, बोले- 100 नहीं अब 125 दिन काम, गरीब का पैसा सीधे खाते में, खत्म होगा बिचौलियों का खेल

तहसील फरीदपुर के ग्राम लौंगपुर में शनिवार को उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम चौपाल से सीधे विपक्ष और पुरानी व्यवस्थाओं पर हमला बोला। उन्होंने ऐलान किया कि अब ग्रामीण रोजगार सिर्फ योजना नहीं, बल्कि कानूनी हक होगा और गांव के हर परिवार को 185 दिन तक काम की गारंटी मिलेगी।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Jan 10, 2026

बरेली। तहसील फरीदपुर के ग्राम लौंगपुर में शनिवार को उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम चौपाल से सीधे विपक्ष और पुरानी व्यवस्थाओं पर हमला बोला। उन्होंने ऐलान किया कि अब ग्रामीण रोजगार सिर्फ योजना नहीं, बल्कि कानूनी हक होगा और गांव के हर परिवार को 185 दिन तक काम की गारंटी मिलेगी।

उपमुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि अब मनरेगा की खामियों को खत्म कर वीबी जी-राम जी अधिनियम–2025 लागू किया जा रहा है, जिसके तहत रोजगार के दिन 100 से बढ़ाकर 125 कर दिए गए हैं और खेती से जुड़े कामों के लिए 60 दिन अलग से तय किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अब गांव का गरीब लाइन में लगकर भीख नहीं मांगेगा, बल्कि काम उसका अधिकार होगा।

किसानों के हक में बड़ा फैसला

किसानों को भरोसा दिलाते हुए मौर्य ने कहा कि बोआई और कटाई के मौसम में सरकारी काम जबरन नहीं कराए जाएंगे। कानूनन ऐसे समय पर अन्य काम रोक दिए जाएंगे ताकि किसान अपने खेतों पर पूरा ध्यान दे सकें। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था गांव और किसान दोनों को मजबूत करेगी। उपमुख्यमंत्री ने दो टूक कहा कि अब पीएम गति शक्ति पोर्टल से हर काम की निगरानी होगी और जो पैसा गरीब के नाम पर निकलता था, वही अब सीधे गरीब के खाते में जाएगा। उन्होंने दावा किया कि वीबी जी-राम जी लागू होने से बिचौलियों और भ्रष्टाचार की जड़ें अपने आप सूख जाएंगी।

65 करोड़ गरीबों के खाते खुलवाए

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों का जिक्र करते हुए मौर्य ने कहा कि अगर मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने होते तो 65 करोड़ गरीबों के बैंक खाते आज भी नहीं खुलते। उन्होंने कहा कि सरकार ने सिर्फ खाते ही नहीं खुलवाए, बल्कि डीबीटी के जरिए योजनाओं का पैसा सीधे खातों में पहुंचाया। वहीं उपमुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक चार करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री आवास मिल चुका है और आगे तीन करोड़ और आवास दिए जाएंगे, जिसमें दिव्यांगों और निराश्रित महिलाओं को प्राथमिकता होगी। आयुष्मान योजना के तहत गरीबों को पांच लाख तक का मुफ्त इलाज, उज्ज्वला योजना से मुफ्त गैस कनेक्शन और त्योहारों पर मुफ्त रिफिलिंग, हर घर जल और मुफ्त राशन का भी जिक्र किया गया।

मौके पर बंटा योजनाओं का लाभ

चौपाल में ही योजनाओं का लाभ भी बांटा गया। कई महिलाओं को आवास की चाबियां दी गईं, आयुष्मान कार्ड बांटे गए और स्वरोजगार से जुड़े लाभार्थियों को सम्मानित किया गया। खाद्य प्रसंस्करण योजना के तहत दो लोगों को ऋण के डमी चेक भी सौंपे गए। कार्यक्रम में सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार, जिला पंचायत अध्यक्ष रश्मि पटेल, विधायक और एमएलसी समेत कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। शुरुआत में उपमुख्यमंत्री ने दिवंगत विधायक श्याम बिहारी को श्रद्धांजलि दी और अंत में पौधरोपण कर कार्यक्रम का समापन किया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

10 Jan 2026 08:53 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / डिप्टी सीएम का बड़ा एलान, बोले- 100 नहीं अब 125 दिन काम, गरीब का पैसा सीधे खाते में, खत्म होगा बिचौलियों का खेल

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

वीआईपी मूवमेंट में बड़ी चूक… गाय से टकराई डिप्टी सीएम की कार, बाल-बाल बचे केशव प्रसाद मौर्य

बरेली

नगर आयुक्त की स्मार्ट ग्रीन सर्जरी: ऑटोमेशन से बरेली के पार्क होंगे खुद-सिंचित, हरियाली पर मशीनों की रहेगी पहरेदारी

बरेली

हार्टमन रामलीला जमीन को लेकर 24 साल बाद फैसला: बाल कल्याण समिति का दावा खारिज, निगम लेगा 5646 वर्गमीटर ज़मीन पर कब्जा

बरेली

फोर्ब्स 30 अंडर 30 इंडिया : अनन्या पांडे, सैंयारा फेम अनीत पड्डा, लक्ष्य की फेहरिस्त से जुड़े फरमान मियां, बरेली से वॉशिंगटन तक गूंज

बरेली

डीएम की सख्त मॉनिटरिंग का असर, सीएम डैशबोर्ड रैंकिंग में बरेली बना प्रदेश का नंबर वन जिला

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.