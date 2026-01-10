डिप्टी सीएम का बड़ा एलान, बोले- 100 नहीं अब 125 दिन काम, गरीब का पैसा सीधे खाते में, खत्म होगा बिचौलियों का खेल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों का जिक्र करते हुए मौर्य ने कहा कि अगर मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने होते तो 65 करोड़ गरीबों के बैंक खाते आज भी नहीं खुलते। उन्होंने कहा कि सरकार ने सिर्फ खाते ही नहीं खुलवाए, बल्कि डीबीटी के जरिए योजनाओं का पैसा सीधे खातों में पहुंचाया। वहीं उपमुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक चार करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री आवास मिल चुका है और आगे तीन करोड़ और आवास दिए जाएंगे, जिसमें दिव्यांगों और निराश्रित महिलाओं को प्राथमिकता होगी। आयुष्मान योजना के तहत गरीबों को पांच लाख तक का मुफ्त इलाज, उज्ज्वला योजना से मुफ्त गैस कनेक्शन और त्योहारों पर मुफ्त रिफिलिंग, हर घर जल और मुफ्त राशन का भी जिक्र किया गया।