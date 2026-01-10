हार्टमन रामलीला जमीन को लेकर 24 साल बाद फैसला: बाल कल्याण समिति का दावा खारिज, निगम लेगा 5646 वर्गमीटर ज़मीन पर कब्जा

सुनवाई के दौरान यह तथ्य सामने आया कि रामलीला समिति को वर्ष 2000 में पट्टा दिए जाने का दावा किया गया था, लेकिन अदालत में प्रस्तुत साक्ष्य और गवाही इस दावे को साबित नहीं कर सकी। खुद वादी मुरारी लाल अग्रवाल तथा वादी साक्षी संख्या-2 जितेन्द्र चौहान ने अपनी प्रति-परीक्षा में स्वीकार किया कि उन्हें यह जानकारी ही नहीं है कि रामलीला समिति कब रजिस्टर्ड हुई और न ही उन्हें यह पता है कि समिति वर्ष 1952 में पंजीकृत थी या नहीं। इन स्वीकारोक्तियों ने वादी के पूरे दावे को कमजोर कर दिया। रामलीला समिति के तत्कालीन अध्यक्ष रामगोपाल मिश्रा ने वादी समिति के नाम फर्जी और अनाधिकृत तरीके से पट्टा जारी किया, जो पूरी तरह अवैध था। कोर्ट ने टिप्पणी की कि यह पट्टा पट्टा-दाता, स्कूल समिति और राजस्व विभाग की कथित दुरभिसंधि का परिणाम प्रतीत होता है, जबकि विवादित भूमि शुरू से ही नगर निगम की संपत्ति थी। अदालत ने साफ कहा कि ऐसी संपत्ति पर पट्टा देने का अधिकार ही नहीं था।