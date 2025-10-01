अमरोहा में एसएसआई और क्राइम इंस्पेक्टर सस्पेंड, विवेचना में लापरवाही पर गिरी गाज, एसपी ने लिया तगड़ा एक्शन

अमरोहा में एसएसआई और क्राइम इंस्पेक्टर सस्पेंड | Image Source - 'X' @amrohapolice
SP suspended ssi crime inspector in Amroha: अमरोहा में हैंडलूम कारोबारी गुफरान और पूर्व सीओ ताहिर उस्मानी के बेटे राहिल उस्मानी की आत्महत्या मामलों की जांच में लापरवाही बरतने पर एसपी अमित कुमार ने बड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने एसएसआई अभिलाष प्रधान और अपराध इंस्पेक्टर रणदीप पुंडीर को निलंबित कर दिया है। दोनों पर आरोपियों से सहमति या संरक्षण देने का आरोप है।
24 अगस्त को हैंडलूम कारोबारी गुफरान ने घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। उन्होंने सुसाइड नोट और 1 वीडियो में आरोप लगाया था कि मोहल्ला कोट के फजल, मोहल्ला सराय कोहना के सोनू कबाब वाला, बबलू, मोहसिन, मोहल्ला चाहमुल्लान के अयूब बावर्ची, मोहल्ला बटवाल के तंजीम बेग, मोहल्ला तलवार शाह के सलीम और उनकी भाभी सना लगातार उन्हें परेशान कर रहे थे।
गुफरान को 24 अगस्त को फजल ने कोट चौकी पर बुलाया। वहां पहले से मौजूद आरोपियों ने पुलिस चौकी के पास ही बदतमीजी और मारपीट की। इसके बाद गुफरान को दुकान पर ले जाकर बंधक बनाकर पीटा गया। पुलिस ने गुफरान की भाभी सना समेत आठ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, लेकिन विवेचक एसएसआई अभिलाष प्रधान ने केवल सना को जेल भेजकर बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की।
11 सितंबर को मोहल्ला घेर पछय्या में रहने वाले पूर्व सीओ ताहिर उस्मानी के बेटे राहिल उस्मानी ने घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। अपने आत्मघाती कदम से पहले राहिल ने 15 मिनट के दो वीडियो बनाए, जिनमें उन्होंने अपनी मौत का जिम्मेदार कारोबारी मोहम्मद ताहिर, आसिफ नमकीन, प्रॉपर्टी डीलर सतवंत और बिचौलिया बब्बू को बताया।
मोहम्मद ताहिर पर दस बीघा जमीन के सौदे के बाद डेढ़ करोड़ रुपये हड़पने का आरोप था। आसिफ नमकीन पर दो लाख देकर 80 लाख रुपये का ब्याज वसूलने का गंभीर आरोप था। सतवंत और बब्बू भी जमीन के लेन-देन से जुड़ी प्रताड़ना में शामिल थे। पुलिस ने चारों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन विवेचक इंस्पेक्टर रणदीप पुंडीर ने आरोपियों को पकड़ने की कोशिश तक नहीं की।
एसपी अमित कुमार ने बताया कि दोनों मामलों में विवेचना में लापरवाही बरतने के आरोप में एसएसआई अभिलाष प्रधान और अपराध इंस्पेक्टर रणदीप पुंडीर को निलंबित कर दिया गया है। अब दोनों मामलों की विवेचना इंस्पेक्टर पंकज तोमर करेंगे। अधिकारियों का दावा है कि दोषियों को जल्द गिरफ्तार कर न्याय दिलाया जाएगा।
