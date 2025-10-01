अमरोहा में एसएसआई और क्राइम इंस्पेक्टर सस्पेंड, विवेचना में लापरवाही पर गिरी गाज, एसपी ने लिया तगड़ा एक्शन

मोहम्मद ताहिर पर दस बीघा जमीन के सौदे के बाद डेढ़ करोड़ रुपये हड़पने का आरोप था। आसिफ नमकीन पर दो लाख देकर 80 लाख रुपये का ब्याज वसूलने का गंभीर आरोप था। सतवंत और बब्बू भी जमीन के लेन-देन से जुड़ी प्रताड़ना में शामिल थे। पुलिस ने चारों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन विवेचक इंस्पेक्टर रणदीप पुंडीर ने आरोपियों को पकड़ने की कोशिश तक नहीं की।