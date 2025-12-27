‘संविधान से चलेगा देश, बुलडोजर से नहीं’ – रामपुर से पदयात्रा क्यों शुरू हुई, संजय सिंह ने अमरोहा में खोले सियासी राज

Sanjay Singh Aap News: आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने अमरोहा में आयोजित जनसभा में केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भारत किसी बुलडोजर से नहीं, बल्कि संविधान से चलेगा। संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर मतदाता सूची से नाम काटे जाने को लोकतंत्र पर सीधा हमला बताया और सवाल उठाया कि अगर चार करोड़ वोटर हटाए जा रहे हैं, तो क्या सरकार उन्हें घुसपैठिया मान रही है?