‘संविधान से चलेगा देश, बुलडोजर से नहीं’ – रामपुर से पदयात्रा क्यों शुरू हुई, संजय सिंह ने अमरोहा में खोले सियासी राज

'संविधान से चलेगा देश, बुलडोजर से नहीं'
Sanjay Singh Aap News: आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने अमरोहा में आयोजित जनसभा में केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भारत किसी बुलडोजर से नहीं, बल्कि संविधान से चलेगा। संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर मतदाता सूची से नाम काटे जाने को लोकतंत्र पर सीधा हमला बताया और सवाल उठाया कि अगर चार करोड़ वोटर हटाए जा रहे हैं, तो क्या सरकार उन्हें घुसपैठिया मान रही है?
संजय सिंह ने कहा कि जिन वोटरों के नाम हटाए जा रहे हैं, उनकी संख्या कई देशों की कुल आबादी से ज्यादा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल करते हुए कहा कि क्या रामपुर की 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला नूरजहां, यादव, दलित, पिछड़े और बिहार के 80 लाख मतदाता घुसपैठिए हैं? अगर ऐसा है, तो पिछले 11 वर्षों से सरकार क्या कर रही थी।
संजय सिंह ने स्पष्ट किया कि रामपुर से पदयात्रा शुरू करने का कारण वहां भय का माहौल बनाया जाना था। उन्होंने बताया कि 80 वर्षीय बुजुर्ग नूरजहां पर एफआईआर दर्ज कर प्रशासन ने डर फैलाने की कोशिश की। संजय सिंह ने कहा कि मुसलमान, दलित, पिछड़े या किसी भी वर्ग को डरने की जरूरत नहीं है। वोट हमारा संवैधानिक अधिकार है और इस अधिकार पर किसी को डाका नहीं डालने दिया जाएगा।
संजय सिंह ने कहा कि पदयात्रा की शुरुआत अयोध्या से इसलिए की गई क्योंकि रामराज्य की कल्पना में किसी को पीड़ा नहीं होती। संगम पहुंचने पर छात्रों और बेरोजगार युवाओं ने सामाजिक न्याय और रोजगार की मांग उठाई। रामपुर से यात्रा की शुरुआत डर के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए की गई। उन्होंने बताया कि यह दूसरे चरण की शुरुआत है और आगे आठ चरणों में पदयात्राएं होंगी।
सांसद ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर औसतन हर विधानसभा में सवा दो लाख वोट काटे गए, तो चुनाव कराने का कोई अर्थ ही नहीं बचेगा। उन्होंने एसआईआर प्रक्रिया को पूरी तरह गैर-संवैधानिक बताते हुए कहा कि संविधान में इसका कोई प्रावधान नहीं है और आम आदमी पार्टी ऐसे किसी भी कदम को स्वीकार नहीं करेगी।
संजय सिंह ने कहा कि दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार, बुलडोजर राजनीति, आरक्षण में कटौती और धार्मिक उन्माद के जरिए लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने साफ कहा कि आम आदमी पार्टी गैर-संवैधानिक काम किसी भी कीमत पर नहीं होने देगी।
सभा को संबोधित करते हुए दिल्ली के विधायक और पूर्व मंत्री गोपाल राय ने कहा कि आज़ादी किसी को मुफ्त में नहीं मिली, बल्कि अनगिनत बलिदानों के बाद देश को संविधान मिला है। उन्होंने आरोप लगाया कि संविधान को कमजोर करने की साजिशें हो रही हैं, लेकिन जब तक आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह जैसे नेता मौजूद हैं, तब तक संविधान को कोई मिटा नहीं सकता।
इस जनसभा में दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज, गुजरात के सह-प्रभारी दुर्गेश पाठक, विधायक संजीव झा, कुलदीप कुमार, अनिल झा और सुरेंद्र चौधरी भी मौजूद रहे। सभी नेताओं ने एक स्वर में लोकतंत्र और संविधान की रक्षा का संकल्प दोहराया।
अमरोहा
उत्तर प्रदेश
