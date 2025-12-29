29 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अमरोहा

Schools Closed: शीतलहर के चलते नर्सरी से 12वीं तक सभी स्कूल 1 जनवरी तक बंद, डीएम का बड़ा आदेश

Schools Closed: अमरोहा में शीतलहर और घने कोहरे को देखते हुए जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने नर्सरी से कक्षा 12वीं तक के सभी स्कूलों में 1 जनवरी तक अवकाश घोषित कर दिया है। यह फैसला स्कूली बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

less than 1 minute read
Google source verification

अमरोहा

image

Mohd Danish

Dec 29, 2025

cold wave schools closed till 1 january dm order

Schools Closed: शीतलहर के चलते नर्सरी से 12वीं तक सभी स्कूल 1 जनवरी तक बंद | AI Generated Image

Schools Closed News: उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद में जारी भीषण शीतलहर और लगातार गिरते तापमान को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक के सभी सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी विद्यालयों में 1 जनवरी तक अवकाश घोषित कर दिया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है, जिससे जिले के हजारों विद्यार्थियों को ठंड से राहत मिल सके।

DIOS को जारी किए गए स्पष्ट निर्देश

जिलाधिकारी द्वारा यह आदेश जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) को औपचारिक रूप से जारी किए गए हैं। आदेश के अनुपालन में आज से अमरोहा जनपद के सभी स्कूलों में नर्सरी से 12वीं तक की कक्षाओं का संचालन पूरी तरह बंद रहेगा। शिक्षा विभाग को यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी विद्यालय में आदेश का उल्लंघन न हो।

तीन दिनों से सूर्य के दर्शन नहीं, जनजीवन प्रभावित

अमरोहा जिले में बीते तीन दिनों से मौसम बेहद प्रतिकूल बना हुआ है। सूर्य देव के दर्शन नहीं हो रहे हैं और दिनभर ठंडक के साथ नमी बनी हुई है। सुबह और शाम के समय घना कोहरा छा जाता है, जिससे सड़कों पर दृश्यता बेहद कम हो जाती है। इस कारण आम जनजीवन के साथ-साथ यातायात व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है।

बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए लिया गया फैसला

घने कोहरे और अत्यधिक ठंड के चलते स्कूली बच्चों को सुबह-सुबह स्कूल जाने और लौटने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। कई अभिभावकों ने बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी। इन्हीं हालातों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाते हुए स्कूलों में अवकाश का निर्णय लिया, ताकि बच्चों को किसी भी तरह के जोखिम से बचाया जा सके।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

29 Dec 2025 03:44 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Amroha / Schools Closed: शीतलहर के चलते नर्सरी से 12वीं तक सभी स्कूल 1 जनवरी तक बंद, डीएम का बड़ा आदेश

बड़ी खबरें

View All

अमरोहा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

‘संविधान से चलेगा देश, बुलडोजर से नहीं’ – रामपुर से पदयात्रा क्यों शुरू हुई, संजय सिंह ने अमरोहा में खोले सियासी राज

sanjay singh aap rampur yatra amroha constitution up politics
अमरोहा

24 घंटे में दो कारोबारियों को आया हार्ट अटैक, आराम करते समय बिगड़ी हालत; ठंड में बढ़ा हार्ट अटैक का खतरा

amroha heart attack cases in winter two businessmen critical
अमरोहा

नवजात की चीखें भी न पिघला सकीं मां का दिल: 23 दिन की बेटी की हत्या, पति की शिकायत पर जांच शुरू

mother kills 23 day old baby girl amroha
अमरोहा

घने कोहरे में रफ्तार बनी जानलेवा: हाईवे पर स्कॉर्पियो डिवाइडर से टकराकर हवा में उछली, तीन पलटी के बाद सड़क पर गिरी

amroha fog accident scorpio hit divider toll plaza two youth injured
अमरोहा

नए साल से पहले अमरोहा पुलिस का तोहफा: 52 लाख के मोबाइल बरामद कर एसपी ने खुद सौंपे; चेहरों पर लौटी मुस्कान

amroha police recovered 250 lost mobiles returned worth 52 lakh
अमरोहा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.