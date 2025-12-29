Schools Closed: शीतलहर के चलते नर्सरी से 12वीं तक सभी स्कूल 1 जनवरी तक बंद, डीएम का बड़ा आदेश

Schools Closed News: उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद में जारी भीषण शीतलहर और लगातार गिरते तापमान को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक के सभी सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी विद्यालयों में 1 जनवरी तक अवकाश घोषित कर दिया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है, जिससे जिले के हजारों विद्यार्थियों को ठंड से राहत मिल सके।