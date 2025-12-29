Schools Closed: शीतलहर के चलते नर्सरी से 12वीं तक सभी स्कूल 1 जनवरी तक बंद, डीएम का बड़ा आदेश

Schools Closed: शीतलहर के चलते नर्सरी से 12वीं तक सभी स्कूल 1 जनवरी तक बंद | AI Generated Image
Schools Closed News: उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद में जारी भीषण शीतलहर और लगातार गिरते तापमान को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक के सभी सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी विद्यालयों में 1 जनवरी तक अवकाश घोषित कर दिया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है, जिससे जिले के हजारों विद्यार्थियों को ठंड से राहत मिल सके।
जिलाधिकारी द्वारा यह आदेश जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) को औपचारिक रूप से जारी किए गए हैं। आदेश के अनुपालन में आज से अमरोहा जनपद के सभी स्कूलों में नर्सरी से 12वीं तक की कक्षाओं का संचालन पूरी तरह बंद रहेगा। शिक्षा विभाग को यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी विद्यालय में आदेश का उल्लंघन न हो।
अमरोहा जिले में बीते तीन दिनों से मौसम बेहद प्रतिकूल बना हुआ है। सूर्य देव के दर्शन नहीं हो रहे हैं और दिनभर ठंडक के साथ नमी बनी हुई है। सुबह और शाम के समय घना कोहरा छा जाता है, जिससे सड़कों पर दृश्यता बेहद कम हो जाती है। इस कारण आम जनजीवन के साथ-साथ यातायात व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है।
घने कोहरे और अत्यधिक ठंड के चलते स्कूली बच्चों को सुबह-सुबह स्कूल जाने और लौटने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। कई अभिभावकों ने बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी। इन्हीं हालातों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाते हुए स्कूलों में अवकाश का निर्णय लिया, ताकि बच्चों को किसी भी तरह के जोखिम से बचाया जा सके।
