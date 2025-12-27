24 घंटे में दो कारोबारियों को आया हार्ट अटैक, आराम करते समय बिगड़ी हालत; ठंड में बढ़ा हार्ट अटैक का खतरा

Heart attack cases in winter Amroha: उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में ठंड बढ़ते ही हार्ट अटैक के मामलों में चिंताजनक इजाफा देखने को मिल रहा है। बीते 24 घंटे के भीतर जिले के दो अलग-अलग क्षेत्रों में रहने वाले युवा कारोबारियों को अचानक दिल का दौरा पड़ गया। आनन-फानन में परिजनों ने दोनों को निजी अस्पतालों में भर्ती कराया, जहां से उनकी गंभीर हालत को देखते हुए बड़े शहरों के लिए रेफर कर दिया गया।