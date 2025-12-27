नवजात की चीखें भी न पिघला सकीं मां का दिल: 23 दिन की बेटी की हत्या, पति की शिकायत पर जांच शुरू

नवजात की चीखें भी न पिघला सकीं मां का दिल | Image Source - Pexels
Mother kills baby girl Amroha: उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के मंडी धनौरा थाना क्षेत्र के एक गांव में 23 दिन की नवजात बच्ची की संदिग्ध मौत से इलाके में हड़कंप मच गया। किसान पिता ने अपनी पत्नी पर आरोप लगाया है कि उसने अपनी ही बेटी का गला दबाकर हत्या कर दी। घटना के बाद गांव में मातम पसरा है।
पीड़ित पिता के अनुसार, बृहस्पतिवार की देर शाम जब वह घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी 23 दिन की बेटी बेसुध पड़ी थी और उसकी नाक से खून बह रहा था। यह दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए। पिता का आरोप है कि इसी दौरान उसकी पत्नी ने बच्ची की गला दबाकर हत्या की।
बताया गया है कि किसान की शादी करीब चार साल पहले हुई थी। परिवार में पहले से ही एक बेटी है। बीते 2 दिसंबर को उसकी पत्नी ने दूसरी बेटी को जन्म दिया था। दूसरी बेटी के जन्म के बाद से ही महिला का व्यवहार बदला-बदला बताया जा रहा है।
ग्रामीणों के मुताबिक, महिला दूसरी बेटी के जन्म से बेहद मायूस थी। उसने पड़ोस की दो महिलाओं से अपनी नवजात बेटी को किसी को देने की बात तक कही थी। गांव वालों का कहना है कि महिला किसी भी हाल में बच्ची को अपने पास रखने को तैयार नहीं थी।
ग्रामीणों ने यह भी बताया कि कुछ दिन पहले महिला की जेठानी ने एक बेटे को जन्म दिया था। इसके बाद से महिला और अधिक तनाव में रहने लगी थी। परिवार का आरोप है कि इसी मानसिक दबाव के चलते महिला ने यह खौफनाक कदम उठाया।
घटना की सूचना मिलने के बाद मंडी धनौरा पुलिस मौके पर पहुंची और बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। हालांकि अस्पताल सूत्रों का कहना है कि बच्ची की मौत का कारण सर्दी लगना भी हो सकता है।
पुलिस ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारणों का खुलासा होगा और उसी के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
