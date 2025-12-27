नवजात की चीखें भी न पिघला सकीं मां का दिल: 23 दिन की बेटी की हत्या, पति की शिकायत पर जांच शुरू

Mother kills baby girl Amroha: उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के मंडी धनौरा थाना क्षेत्र के एक गांव में 23 दिन की नवजात बच्ची की संदिग्ध मौत से इलाके में हड़कंप मच गया। किसान पिता ने अपनी पत्नी पर आरोप लगाया है कि उसने अपनी ही बेटी का गला दबाकर हत्या कर दी। घटना के बाद गांव में मातम पसरा है।