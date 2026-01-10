नगर आयुक्त की स्मार्ट ग्रीन सर्जरी: ऑटोमेशन से बरेली के पार्क होंगे खुद-सिंचित, हरियाली पर मशीनों की रहेगी पहरेदारी

नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य ने बताया कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत कमिश्नर आवास के पास स्थित पार्क और नगर निगम कैंपस के पार्क को ऑटोमेशन सिस्टम से जोड़ा जाएगा। इस तकनीक के लागू होने के बाद पौधों और घास की सिंचाई के लिए मानवीय दखल खत्म हो जाएगा और पहले से तय समय के अनुसार स्वतः पानी का छिड़काव होगा। अधिकारियों का कहना है कि यदि यह पायलट प्रोजेक्ट सफल रहता है तो आगे चलकर शहर के सभी 253 पार्कों में इस सिस्टम को लागू किया जाएगा। इससे न सिर्फ पानी की बचत होगी, बल्कि कम खर्च में पार्कों की हरियाली को बनाए रखना भी आसान होगा। पर्यावरण अभियंता राजीव कुमार राठी ने बताया कि यह पहल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक अहम कदम साबित होगी और शहरवासियों को साफ, सुंदर और हरे-भरे पार्कों की सौगात मिलेगी।