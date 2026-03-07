सीएम ग्रिड कार्य में अतिक्रमण हटाने पर बवाल, व्यापारियों ने निगम टीम को घेरा, लगाए ये आरोप

नगर निगम की टीम ने सीएम ग्रिड परियोजना के तहत सड़क चौड़ीकरण और निर्माण कार्य में बाधा बन रहे अतिक्रमण को हटाने के लिए अभियान चलाया। निगम के कर्मचारी और अधिकारी बुलडोजर के साथ मौके पर पहुंचे और भारत सेवा ट्रस्ट के सामने बनी दुकानों के आगे रखे टीन शेड और अन्य निर्माण को हटाने लगे। बुलडोजर चलते ही स्थानीय व्यापारियों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते बड़ी संख्या में व्यापारी मौके पर एकत्र हो गए और नगर निगम की टीम का घेराव कर लिया। इस दौरान कुछ देर तक बहस और नोकझोंक भी होती रही।