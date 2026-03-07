तीन होनहारों ने रचा इतिहास… सुरभि ने हासिल की 14वीं रैंक, उत्कर्ष 337वें और मिनहाज 513वें स्थान पर सफल

25 वर्षीय सुरभि यादव वर्तमान में दिल्ली में केंद्र सरकार के माय भारत कार्यक्रम में उपनिदेशक के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने जनवरी 2026 में ही इस पद पर ज्वाइन किया था। सुरभि की प्रारंभिक शिक्षा अलग-अलग स्कूलों में हुई। आईएएस बनने का सपना उन्होंने बचपन से ही देख लिया था, इसलिए ग्यारहवीं कक्षा में मानविकी विषय चुने। इसके बाद उन्होंने दिल्ली से इतिहास ऑनर्स में स्नातक किया और सिविल सेवा की तैयारी के लिए जामिया मिलिया इस्लामिया के कोचिंग बैच से जुड़ीं। चौथे प्रयास में उन्हें यह सफलता मिली। सुरभि ने बताया कि 2024 में उनका प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हुआ था, लेकिन 2023 में उन्होंने सभी चरण पार किए थे। प्रतिभा सेतु पोर्टल के माध्यम से उन्हें युवा कल्याण एवं खेल मंत्रालय के माय भारत कार्यक्रम में उपनिदेशक पद पर चयन मिला था।