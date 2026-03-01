6 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

बरेली सिटी यार्ड में काम से कई ट्रेनें प्रभावित, कासगंज, पीलीभीत, लालकुआं व टनकपुर रूट की गाड़ियां अब जंक्शन और इज्जतनगर से चलेंगी

बरेली सिटी यार्ड में समपार संख्या 248/स्पेशल पर अंडरपास (एलएचएस) निर्माण कार्य के कारण पूर्वोत्तर रेलवे ने कई ट्रेनों के संचालन में अस्थायी बदलाव किया है। रेलवे प्रशासन के मुताबिक निर्माण कार्य के चलते कुछ गाड़ियों का शॉर्ट टर्मिनेशन और शॉर्ट ओरिजिनेशन किया जाएगा। यह व्यवस्था 7 मार्च से अप्रैल के अंत तक लागू रहेगी।

less than 1 minute read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Mar 06, 2026

बरेली। बरेली सिटी यार्ड में समपार संख्या 248/स्पेशल पर अंडरपास (एलएचएस) निर्माण कार्य के कारण पूर्वोत्तर रेलवे ने कई ट्रेनों के संचालन में अस्थायी बदलाव किया है। रेलवे प्रशासन के मुताबिक निर्माण कार्य के चलते कुछ गाड़ियों का शॉर्ट टर्मिनेशन और शॉर्ट ओरिजिनेशन किया जाएगा। यह व्यवस्था 7 मार्च से अप्रैल के अंत तक लागू रहेगी।

बरेली सिटी के बजाय जंक्शन तक ही आएगी ट्रेन

55329 कासगंज–बरेली सिटी सवारी गाड़ी को 7 मार्च से 30 अप्रैल तक बरेली जंक्शन में ही शॉर्ट टर्मिनेट किया जाएगा। वहीं 55328 बरेली सिटी–कासगंज सवारी गाड़ी 8 मार्च से 1 मई तक बरेली जंक्शन से ही शॉर्ट ओरिजनेट होगी। इसके अलावा 55316/55315 पीलीभीत–बरेली सिटी–पीलीभीत सवारी गाड़ी और 55318/55313 पीलीभीत–बरेली सिटी–लालकुआं सवारी गाड़ी इन दोनों ट्रेनों का संचालन 8 मार्च से 28 अप्रैल तक इज्जतनगर से शॉर्ट टर्मिनेट और शॉर्ट ओरिजनेट करके किया जाएगा। वहीं 05402/75303 काशीपुर–बरेली सिटी–पीलीभीत विशेष गाड़ी को भी 8 मार्च से 28 अप्रैल तक इज्जतनगर से शॉर्ट टर्मिनेट और शॉर्ट ओरिजनेट कर चलाया जाएगा।

डेमू गाड़ियों के संचालन में भी बदलाव

75304 पीलीभीत–बरेली सिटी डेमू को 7 मार्च से 28 अप्रैल तक इज्जतनगर में शॉर्ट टर्मिनेट किया जाएगा। जबकि 75301 बरेली सिटी–पीलीभीत डेमू 8 मार्च से 29 अप्रैल तक इज्जतनगर से शॉर्ट ओरिजनेट होगी। इसी तरह 75302 टनकपुर–बरेली सिटी डेमू को 7 मार्च से 28 अप्रैल तक इज्जतनगर में शॉर्ट टर्मिनेट किया जाएगा, जबकि 05401 बरेली सिटी–रामनगर विशेष गाड़ी 8 मार्च से 29 अप्रैल तक इज्जतनगर से शॉर्ट ओरिजनेट होगी।

मेला स्पेशल ट्रेनों पर भी असर

05307 टनकपुर–बरेली सिटी मेला स्पेशल 7 और 23 मार्च तथा 9, 27, 28 और 30 अप्रैल को इज्जतनगर में शॉर्ट टर्मिनेट होगी। वहीं 05308 बरेली सिटी–टनकपुर मेला स्पेशल 8 और 24 मार्च तथा 10, 28, 29 अप्रैल और 1 मई को इज्जतनगर से शॉर्ट ओरिजनेट होकर चलेगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

06 Mar 2026 08:42 pm

Published on:

06 Mar 2026 08:40 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / बरेली सिटी यार्ड में काम से कई ट्रेनें प्रभावित, कासगंज, पीलीभीत, लालकुआं व टनकपुर रूट की गाड़ियां अब जंक्शन और इज्जतनगर से चलेंगी

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

भूखंडों की नीलामी में बीडीए पर बरसी दौलत, एक दिन में 138 करोड़ की कमाई, हाथोंहाथ बिके रामगंगा नगर-ग्रेटर बरेली के प्लॉट

बरेली

पहले बनाए अवैध संबंध, फिर विधवा से रचाई शादी… छह महीने बाद पहली पत्नी ने खोला राज, थाने पहुंचा मामला

बरेली

बेवफाई का दर्द नहीं सह पाया रामसेवक… पत्नी प्रेमी संग फरार हुई तो लगा लिया फांसी का फंदा, नकदी-जेवर ले जाने का भी आरोप

बरेली

मिड-डे मील बनाते समय सिलिंडर में लगी आग, स्कूल में मची भगदड़… 61 बच्चों को भागकर बचाई जान

बरेली

पानी को लेकर हुआ झगड़ा… चलती ट्रेन से प्रेमी ने दे दिया धक्का, कटकर दो टुकड़ों में बंटी महिला

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.