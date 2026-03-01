बरेली सिटी यार्ड में काम से कई ट्रेनें प्रभावित, कासगंज, पीलीभीत, लालकुआं व टनकपुर रूट की गाड़ियां अब जंक्शन और इज्जतनगर से चलेंगी

55329 कासगंज–बरेली सिटी सवारी गाड़ी को 7 मार्च से 30 अप्रैल तक बरेली जंक्शन में ही शॉर्ट टर्मिनेट किया जाएगा। वहीं 55328 बरेली सिटी–कासगंज सवारी गाड़ी 8 मार्च से 1 मई तक बरेली जंक्शन से ही शॉर्ट ओरिजनेट होगी। इसके अलावा 55316/55315 पीलीभीत–बरेली सिटी–पीलीभीत सवारी गाड़ी और 55318/55313 पीलीभीत–बरेली सिटी–लालकुआं सवारी गाड़ी इन दोनों ट्रेनों का संचालन 8 मार्च से 28 अप्रैल तक इज्जतनगर से शॉर्ट टर्मिनेट और शॉर्ट ओरिजनेट करके किया जाएगा। वहीं 05402/75303 काशीपुर–बरेली सिटी–पीलीभीत विशेष गाड़ी को भी 8 मार्च से 28 अप्रैल तक इज्जतनगर से शॉर्ट टर्मिनेट और शॉर्ट ओरिजनेट कर चलाया जाएगा।