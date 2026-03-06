पहले बनाए अवैध संबंध, फिर विधवा से रचाई शादी… छह महीने बाद पहली पत्नी ने खोला राज, थाने पहुंचा मामला

महिला का कहना है कि 17 जुलाई 2025 को देवर ने अपने भाई, उसकी पत्नी और बेटी को घर बुला लिया। अगले दिन चारों ने मिलकर उसके साथ मारपीट की और उसे जिंदा जलाने की कोशिश की। पीड़िता के अनुसार किसी तरह उसके ससुर ने बीच-बचाव कर उसे बचाया और पुलिस को सूचना दी। इसके बाद वह अपने भाई के साथ थाने पहुंची और आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने महिला की तहरीर के आधार पर पति, देवर, पहली पत्नी और उसकी बेटी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।