मिड-डे मील बनाते समय सिलिंडर में लगी आग, स्कूल में मची भगदड़… 61 बच्चों को भागकर बचाई जान

प्राथमिक विद्यालय लभारी में कुल 280 छात्र-छात्राएं पंजीकृत हैं। शुक्रवार को 61 बच्चे स्कूल पहुंचे थे। दोपहर में जब रसोईघर में मिड-डे मील तैयार किया जा रहा था, तभी अचानक गैस सिलिंडर में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और स्कूल परिसर में भगदड़ मच गई। बच्चे डर के मारे चीखने लगे। शोर सुनकर आसपास के ग्रामीण भी स्कूल पहुंच गए। स्टाफ और ग्रामीणों ने मिलकर सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इसके बाद आग बुझाने का प्रयास शुरू किया गया। सूचना पर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। इसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली।