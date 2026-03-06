6 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

मिड-डे मील बनाते समय सिलिंडर में लगी आग, स्कूल में मची भगदड़… 61 बच्चों को भागकर बचाई जान

प्राथमिक विद्यालय में शुक्रवार को मिड-डे मील बनाते समय अचानक गैस सिलिंडर में आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। स्कूल में मौजूद 61 बच्चों को आनन-फानन बाहर निकाला गया। ग्रामीणों और स्टाफ की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Mar 06, 2026

बदायूं। कादरचौक क्षेत्र के गांव लभारी स्थित प्राथमिक विद्यालय में शुक्रवार को मिड-डे मील बनाते समय अचानक गैस सिलिंडर में आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। स्कूल में मौजूद 61 बच्चों को आनन-फानन बाहर निकाला गया। ग्रामीणों और स्टाफ की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया, लेकिन मौके पर मौजूद फायर सिलिंडर शोपीस साबित हुए और सुरक्षा इंतजामों की पोल खुल गई।

खाना बनाते समय अचानक भड़की आग

प्राथमिक विद्यालय लभारी में कुल 280 छात्र-छात्राएं पंजीकृत हैं। शुक्रवार को 61 बच्चे स्कूल पहुंचे थे। दोपहर में जब रसोईघर में मिड-डे मील तैयार किया जा रहा था, तभी अचानक गैस सिलिंडर में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और स्कूल परिसर में भगदड़ मच गई। बच्चे डर के मारे चीखने लगे। शोर सुनकर आसपास के ग्रामीण भी स्कूल पहुंच गए। स्टाफ और ग्रामीणों ने मिलकर सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इसके बाद आग बुझाने का प्रयास शुरू किया गया। सूचना पर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। इसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली।

फायर सिलिंडर बने शोपीस

आग लगने के बाद जब स्कूल में लगे फायर सिलिंडर का इस्तेमाल करने की कोशिश की गई तो वह काम नहीं आए। सिलिंडरों पर जंग लगी मिली और किसी को उन्हें चलाने की जानकारी भी नहीं थी। पुलिस ने जब उन्हें चलाने का प्रयास किया तो वे खराब निकले। इससे स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। स्कूल में कुल सात का स्टाफ तैनात है। घटना के समय शिक्षक और शिक्षामित्र मौजूद थे, लेकिन प्रधानाचार्य सुबह 11 बजे तक स्कूल नहीं पहुंची थीं। आग लगने की सूचना मिलने पर उन्होंने बताया कि वह एक मीटिंग में गई हुई हैं।

शिक्षा विभाग की व्यवस्थाओं पर उठे सवाल

ग्रामीणों और अभिभावकों का कहना है कि स्कूलों में आग बुझाने के उपकरण तो लगाए जाते हैं, लेकिन उनकी समय-समय पर जांच नहीं होती। इस घटना ने शिक्षा विभाग की व्यवस्थाओं की पोल खोल दी है। अगर समय रहते बच्चों को बाहर नहीं निकाला जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि प्राथमिक जानकारी के अनुसार खाना बनाते समय गैस सिलिंडर में आग लगी थी। अगर आग बुझाने के उपकरण खराब मिले हैं तो पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

06 Mar 2026 02:42 pm

Published on:

06 Mar 2026 02:41 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / मिड-डे मील बनाते समय सिलिंडर में लगी आग, स्कूल में मची भगदड़… 61 बच्चों को भागकर बचाई जान

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

पानी को लेकर हुआ झगड़ा… चलती ट्रेन से प्रेमी ने दे दिया धक्का, कटकर दो टुकड़ों में बंटी महिला

बरेली

भ्रष्टाचार के दो चेहरे बेनकाब, मदरसा वेतन कांड समेत 14 आरोपों पर संयुक्त निदेशक बर्खास्त, सहकारिता अफसर पर आय से अधिक संपत्ति की एफआईआर

बरेली

क्रिकेट देख रहे परिवार के घर के दरवाजे पर बदमाशों ने झोंका फायर, सीसीटीवी में कैद हुआ पूरा दहशत का मंजर

बरेली

पूर्णागिरी धाम जाने वालों के लिए राहत… बरेली होकर चलेंगी दो जोड़ी मेला स्पेशल ट्रेनें, 6 मार्च से शुरू होगा संचालन

बरेली

यूपी की 403 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे अलंकार अग्निहोत्री, बोले– 50-60 फीसदी कोर वोटर हमारे साथ, केंद्र सरकार पर भी साधा निशाना

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.