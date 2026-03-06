भ्रष्टाचार के दो चेहरे बेनकाब, मदरसा वेतन कांड समेत 14 आरोपों पर संयुक्त निदेशक बर्खास्त, सहकारिता अफसर पर आय से अधिक संपत्ति की एफआईआर

लखनऊ/मेरठ। योगी सरकार ने वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताओं के गंभीर आरोप सिद्ध होने पर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के संयुक्त निदेशक शेषनाथ पांडेय को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। शासन ने उन्हें भविष्य में किसी भी सरकारी सेवा के लिए अयोग्य भी घोषित कर दिया है।

यह कार्रवाई जांच रिपोर्ट, अभिलेखीय साक्ष्यों और लोक सेवा आयोग की सहमति के बाद की गई। शेषनाथ पांडेय के खिलाफ लगाए गए 15 आरोपों में से 14 आरोप जांच में सिद्ध पाए गए, जिसके बाद सरकार ने कठोर कदम उठाते हुए सेवा समाप्ति का आदेश जारी कर दिया।