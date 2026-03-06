6 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

भ्रष्टाचार के दो चेहरे बेनकाब, मदरसा वेतन कांड समेत 14 आरोपों पर संयुक्त निदेशक बर्खास्त, सहकारिता अफसर पर आय से अधिक संपत्ति की एफआईआर

योगी सरकार ने वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताओं के गंभीर आरोप सिद्ध होने पर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के संयुक्त निदेशक शेषनाथ पांडेय को सेवा से बर्खास्त कर दिया है।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Mar 06, 2026

शेषनाथ पांडे

लखनऊ/मेरठ। योगी सरकार ने वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताओं के गंभीर आरोप सिद्ध होने पर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के संयुक्त निदेशक शेषनाथ पांडेय को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। शासन ने उन्हें भविष्य में किसी भी सरकारी सेवा के लिए अयोग्य भी घोषित कर दिया है।
यह कार्रवाई जांच रिपोर्ट, अभिलेखीय साक्ष्यों और लोक सेवा आयोग की सहमति के बाद की गई। शेषनाथ पांडेय के खिलाफ लगाए गए 15 आरोपों में से 14 आरोप जांच में सिद्ध पाए गए, जिसके बाद सरकार ने कठोर कदम उठाते हुए सेवा समाप्ति का आदेश जारी कर दिया।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं मुस्लिम वक्फ विभाग की प्रमुख सचिव संयुक्ता समद्दार की ओर से जारी आदेश में बताया गया कि जांच अधिकारी की रिपोर्ट, उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों और आरोपी अधिकारी के जवाबों का गहन परीक्षण किया गया।
जांच में सामने आया कि संबंधित अधिकारी ने वित्तीय अनियमितताएं, कदाचार, तथ्यों को छिपाना, न्यायिक आदेशों की अनदेखी और नियमों के विरुद्ध निर्णय लेकर अनुचित लाभ पहुंचाने जैसे गंभीर कृत्य किए। इसे उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (आचरण) नियमावली, 1956 का स्पष्ट उल्लंघन माना गया।

मदरसे में अवैध वेतन भुगतान का आदेश

जांच के दौरान सबसे गंभीर आरोप मदरसे में अवैध वेतन भुगतान से जुड़ा सामने आया। आरोप है कि एक ऐसे व्यक्ति के लिए वेतन भुगतान का आदेश दिया गया जिसकी सेवा पहले ही समाप्त की जा चुकी थी। बिना वैध पुनर्नियुक्ति आदेश के वित्तीय अनुमोदन बहाल कर दिया गया, जिससे एक ही पद पर दो व्यक्तियों को वेतन भुगतान की स्थिति बन गई। इस मामले को वित्तीय अनुशासन का गंभीर उल्लंघन माना गया।

अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर लिए फैसले

जांच में यह भी सामने आया कि शेषनाथ पांडेय ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कई निर्णय लिए। यह कदम उ.प्र. अशासकीय मदरसा विनियमावली 1987 और संशोधित विनियमावली 2016 के प्रावधानों के विपरीत पाए गए।
शासन ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए 23 फरवरी 2026 को इसे लोक सेवा आयोग को भेजा था। आयोग ने 28 फरवरी को दंड पर अपनी सहमति दे दी। इसके बाद राज्यपाल की मंजूरी मिलने पर बर्खास्तगी का आदेश जारी कर दिया गया और विभागीय कार्रवाई समाप्त कर दी गई।

सहकारिता विभाग के अफसर पर भी शिकंजा

इसी क्रम में मेरठ में सहकारिता विभाग के तत्कालीन सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक हरेंद्र कुमार के खिलाफ भी आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। विजिलेंस की जांच में खुलासा हुआ कि उनके पास करीब 68.57 लाख रुपये की अघोषित संपत्ति पाई गई। शासन ने 2022 में उनकी चल-अचल संपत्तियों की गोपनीय जांच के आदेश दिए थे।

आय से ज्यादा खर्च का खुलासा

जांच में सामने आया कि हरेंद्र कुमार ने 1997 से 2000 के बीच वैध स्रोतों से लगभग 2.63 करोड़ रुपये की आय अर्जित की, जबकि इसी अवधि में उन्होंने संपत्तियों की खरीद और पारिवारिक खर्चों पर करीब 3.29 करोड़ रुपये खर्च कर दिए।
इस तरह उनकी आय की तुलना में लगभग 68.57 लाख रुपये अधिक खर्च पाए गए। विजिलेंस ने जब इस अंतर को लेकर उनसे स्पष्टीकरण मांगा तो वे संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। इसके बाद भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

patrika news

patrika news in hindi

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

06 Mar 2026 01:13 pm

Published on:

06 Mar 2026 11:56 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / भ्रष्टाचार के दो चेहरे बेनकाब, मदरसा वेतन कांड समेत 14 आरोपों पर संयुक्त निदेशक बर्खास्त, सहकारिता अफसर पर आय से अधिक संपत्ति की एफआईआर

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

पानी को लेकर हुआ झगड़ा… चलती ट्रेन से प्रेमी ने दे दिया धक्का, कटकर दो टुकड़ों में बंटी महिला

बरेली

क्रिकेट देख रहे परिवार के घर के दरवाजे पर बदमाशों ने झोंका फायर, सीसीटीवी में कैद हुआ पूरा दहशत का मंजर

बरेली

पूर्णागिरी धाम जाने वालों के लिए राहत… बरेली होकर चलेंगी दो जोड़ी मेला स्पेशल ट्रेनें, 6 मार्च से शुरू होगा संचालन

बरेली

यूपी की 403 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे अलंकार अग्निहोत्री, बोले– 50-60 फीसदी कोर वोटर हमारे साथ, केंद्र सरकार पर भी साधा निशाना

बरेली

वैश्विक सूची में रूहेलखंड विश्वविद्यालय की दमदार दस्तक… प्रदेश में पांचवां, देश में 274वां स्थान

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.