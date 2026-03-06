बेवफाई का दर्द नहीं सह पाया रामसेवक… पत्नी प्रेमी संग फरार हुई तो लगा लिया फांसी का फंदा, नकदी-जेवर ले जाने का भी आरोप

थाना क्षेत्र के खजुवाई गांव निवासी गुडिया पत्नी जगदीश ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनके देवर रामसेवक की पत्नी का गांव के ही धर्मवीर पुत्र चंद्रपाल से लंबे समय से अवैध संबंध था। परिवार के लोगों ने कई बार दोनों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन दोनों के बीच संपर्क जारी रहा। परिजनों का आरोप है कि इस वजह से घर में अक्सर झगड़ा होता था और पति-पत्नी के रिश्ते लगातार बिगड़ते जा रहे थे। बताया गया कि रामसेवक की पत्नी कई बार उसके साथ शराब पीती थी और इसी बात को लेकर घर में तनाव बढ़ता गया।