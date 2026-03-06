पानी को लेकर हुआ झगड़ा… चलती ट्रेन से प्रेमी ने दे दिया धक्का, कटकर दो टुकड़ों में बंटी महिला

जीआरपी बरेली सिटी थाने के इंस्पेक्टर अमित शर्मा के अनुसार मृतका की पहचान मध्य प्रदेश के भोपाल निवासी 35 वर्षीय रुखसाना के रूप में हुई है। बताया गया कि रुखसाना को उसके पति इरफान ने कई साल पहले छोड़ दिया था। उसके दो बच्चे शादाब और समीर फिलहाल ननिहाल में रह रहे हैं। पति से अलग होने के बाद रुखसाना काफी समय से मैनपुरी के किशनी निवासी एक युवक के साथ सहमति संबंध में रह रही थी। दोनों बरेली के सुभाषनगर क्षेत्र में किराए के मकान में रहते थे।