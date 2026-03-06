क्रिकेट देख रहे परिवार के घर के दरवाजे पर बदमाशों ने झोंका फायर, सीसीटीवी में कैद हुआ पूरा दहशत का मंजर

बरेली। सीबीगंज इलाके में गुरुवार देर रात उस समय सनसनी फैल गई जब बाइक सवार तीन बदमाशों ने एक घर के बाहर पहुंचकर फायरिंग कर दी। घटना सर्वोदय नगर की है, जहां एक परिवार घर के अंदर बैठकर मैच देख रहा था और बाहर बदमाश दरवाजा पीटते हुए गोली चला रहे थे। पूरी वारदात पास के मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
सर्वोदय नगर निवासी दीपेश पंत ने बताया कि वह एक निजी कंपनी में नौकरी करते हैं। गुरुवार रात करीब आधी रात को वह पत्नी और बच्चों के साथ घर में बैठकर मैच देख रहे थे। टीवी की आवाज के बीच अचानक दरवाजा पीटने और गोली चलने की आवाज सुनाई दी।
आवाज सुनकर जब वह बाहर पहुंचे तो देखा कि तीन युवक बाइक पर तेजी से भागते हुए निकल गए। पड़ोसियों ने बताया कि हमलावर काफी देर से दरवाजा पीट रहे थे और गाली-गलौज कर रहे थे, लेकिन टीवी के शोर की वजह से परिवार को इसकी भनक नहीं लगी।
घटना के बाद परिवार में दहशत फैल गई। इसी दौरान दीपेश के बेटे की नजर घर में पड़े एक कारतूस पर पड़ी। कारतूस देखकर सभी को समझ में आया कि बदमाश सिर्फ धमकी देने नहीं आए थे बल्कि फायरिंग भी कर गए। इसके बाद दीपेश ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी तो पूरी घटना सामने आ गई। फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि तीन युवक बाइक से आए, पहले दरवाजे पर गाली-गलौज की और फिर लातें मारकर दरवाजा पीटना शुरू कर दिया।
सीसीटीवी में दिख रहा है कि कुछ देर तक हंगामा करने के बाद एक युवक ने कमर से तमंचा निकाला और सीधे घर के दरवाजे की ओर फायर कर दिया। गोली चलने के बाद तीनों युवक बाइक पर सवार होकर मौके से फरार हो गए। इस पूरी घटना ने इलाके में दहशत फैला दी। रात में गोली चलने की खबर मिलते ही आसपास के लोग भी घरों से बाहर निकल आए।
पीड़ित परिवार ने इस घटना के पीछे एक परिचित व्यक्ति पर शक जताया है। बताया जा रहा है कि कुछ समय पहले उस व्यक्ति का दीपेश के छोटे भाई से विवाद हुआ था। उसी रंजिश के चलते यह वारदात कराई गई हो सकती है। हालांकि पुलिस अभी हर पहलू से मामले की जांच कर रही है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है।घटना की सूचना मिलते ही सीबीगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे इलाके में जांच पड़ताल की। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली है।सीबीगंज इंस्पेक्टर प्रदीप चतुर्वेदी ने बताया कि मामले में तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर जल्द ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा।
