क्रिकेट देख रहे परिवार के घर के दरवाजे पर बदमाशों ने झोंका फायर, सीसीटीवी में कैद हुआ पूरा दहशत का मंजर

पीड़ित परिवार ने इस घटना के पीछे एक परिचित व्यक्ति पर शक जताया है। बताया जा रहा है कि कुछ समय पहले उस व्यक्ति का दीपेश के छोटे भाई से विवाद हुआ था। उसी रंजिश के चलते यह वारदात कराई गई हो सकती है। हालांकि पुलिस अभी हर पहलू से मामले की जांच कर रही है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है।घटना की सूचना मिलते ही सीबीगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे इलाके में जांच पड़ताल की। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली है।सीबीगंज इंस्पेक्टर प्रदीप चतुर्वेदी ने बताया कि मामले में तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर जल्द ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा।