टाइगर रिजर्व के लिपिक ने महिला कर्मचारी को भेजे गंदे मैसेज, देखते ही भड़का पति, ऑफिस में जमकर हुई हाथापाई

आरोपी लिपिक सर्वेश ने महिला द्वारा लगाए गए आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया है। उनका कहना है कि कुछ संविदा महिला कर्मचारियों को छुट्टी चाहिए थी और इसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी। उन्होंने आपत्तिजनक मैसेज या गलत चैट के आरोपों को मनगढ़ंत बताया। पी.पी. सिंह, प्रभारी फील्ड डायरेक्टर ने बताया कि मामला अभी औपचारिक रूप से उनके संज्ञान में नहीं आया है। हालांकि कार्यालय में हंगामे की सूचना मिली है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रकरण की जांच कराई जाएगी और जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।