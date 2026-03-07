बरेली की एसपी अंशिका वर्मा और संभल के एसपी केके बिश्नोई की तय हुई शादी, 29 मार्च को लेंगे सात फेरे

आईपीएस अंशिका वर्मा 2021 बैच की अधिकारी हैं और मूल रूप से प्रयागराज की रहने वाली हैं। उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद बिना किसी कोचिंग के सेल्फ स्टडी के जरिए सिविल सेवा परीक्षा पास की। सितंबर 2024 में उनकी तैनाती बरेली में एसपी दक्षिणी के पद पर हुई थी। इससे पहले वह गोरखपुर में एएसपी के रूप में कार्यरत थीं। अंशिका वर्मा महिला सुरक्षा, साइबर क्राइम और तकनीकी आधारित पुलिसिंग के मामलों में सक्रिय और प्रभावी कार्यशैली के लिए जानी जाती हैं।