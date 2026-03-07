मैच खत्म होने पर लाइट का तार हटाते समय करंट की चपेट में आया खिलाड़ी, इलाज के दौरान मौत

करंट का जोरदार झटका लगने से दुर्गा प्रसाद जमीन पर गिर पड़ा। साथी खिलाड़ियों ने तुरंत उसे उठाया और उपचार के लिए नजदीकी सीएचसी ले गए। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे बरेली रेफर कर दिया। परिजन और साथी उसे आनन-फानन में बरेली के एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां देर रात डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया और गांव में मातम छा गया। ग्रामीणों का कहना है कि मैदान में रोशनी के लिए खंभे से अवैध रूप से बिजली का तार डालकर हैलोजन लाइट लगाई गई थी। मैच के बाद इसी तार को हटाते समय यह हादसा हो गया।