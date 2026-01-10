वीआईपी मूवमेंट में बड़ी चूक… गाय से टकराई डिप्टी सीएम की कार, बाल-बाल बचे केशव प्रसाद मौर्य

डिप्टी सीएम मौर्य का दिन काफी व्यस्त रहा। उन्होंने बरेली में दिवंगत विधायक श्याम बिहारी लाल के शोक संतप्त परिवार से मुलाकात की, इसके बाद प्रेसवार्ता की और फरीदपुर में 'वीबी-जी राम जी' अधिनियम को लेकर ग्राम चौपाल में भाग लिया। इसके बाद बदायूं में बिल्सी विधायक हरीश शाक्य की माता के निधन पर शोक जताने भी गए। लेकिन जैसे ही वह बरेली लौट रहे थे, रास्ते में अचानक गाय की मौजूदगी ने उनकी सुरक्षा में बड़ी चुनौती पेश कर दी। इस घटना ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि वीआईपी सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई।