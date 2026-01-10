वीआईपी मूवमेंट में बड़ी चूक… गाय से टकराई डिप्टी सीएम की कार, बाल-बाल बचे केशव प्रसाद मौर्य

बरेली। शनिवार को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की सुरक्षा में एक बड़ी चूक सामने आई। पीलीभीत बाईपास पर बजरंग ढाबे के पास अचानक उनकी कार के सामने एक गाय आ गई, जिससे वाहन का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि, डिप्टी सीएम बाल-बाल बच गए।
घटना के समय केशव प्रसाद मौर्य बरेली से एयरपोर्ट के लिए लौट रहे थे। सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों ने तुरंत उनकी गाड़ी बदलकर उन्हें दूसरी गाड़ी में एयरपोर्ट पहुंचाया, जिससे बड़ी अनहोनी टल गई। डीएम अविनाश सिंह ने बताया कि वीआईपी मूवमेंट के दौरान सतर्कता बरतने की आवश्यकता है और नगर आयुक्त को इस संबंध में पत्र भेजा जा रहा है।
डिप्टी सीएम मौर्य का दिन काफी व्यस्त रहा। उन्होंने बरेली में दिवंगत विधायक श्याम बिहारी लाल के शोक संतप्त परिवार से मुलाकात की, इसके बाद प्रेसवार्ता की और फरीदपुर में 'वीबी-जी राम जी' अधिनियम को लेकर ग्राम चौपाल में भाग लिया। इसके बाद बदायूं में बिल्सी विधायक हरीश शाक्य की माता के निधन पर शोक जताने भी गए। लेकिन जैसे ही वह बरेली लौट रहे थे, रास्ते में अचानक गाय की मौजूदगी ने उनकी सुरक्षा में बड़ी चुनौती पेश कर दी। इस घटना ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि वीआईपी सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई।
स्थानीय लोगों का कहना है कि बरेली की सड़कों पर कभी-कभी जानवरों की समस्या रहती है, लेकिन इस तरह की घटना किसी भी कीमत पर नहीं होनी चाहिए। प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों की लापरवाही पर सवाल उठ रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि वीआईपी मूवमेंट में रूट प्लानिंग और सड़क सुरक्षा व्यवस्था में सुधार की सख्त जरूरत है। किसी भी छोटी चूक के कारण बड़े हादसे होने का खतरा बना रहता है। इस मामले में नगर प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करनी होगी, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके।
