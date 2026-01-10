10 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

बरेली

वीआईपी मूवमेंट में बड़ी चूक… गाय से टकराई डिप्टी सीएम की कार, बाल-बाल बचे केशव प्रसाद मौर्य

शनिवार को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की सुरक्षा में एक बड़ी चूक सामने आई। पीलीभीत बाईपास पर बजरंग ढाबे के पास अचानक उनकी कार के सामने एक गाय आ गई, जिससे वाहन का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि, डिप्टी सीएम बाल-बाल बच गए।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Jan 10, 2026

बरेली। शनिवार को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की सुरक्षा में एक बड़ी चूक सामने आई। पीलीभीत बाईपास पर बजरंग ढाबे के पास अचानक उनकी कार के सामने एक गाय आ गई, जिससे वाहन का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि, डिप्टी सीएम बाल-बाल बच गए।

घटना के समय केशव प्रसाद मौर्य बरेली से एयरपोर्ट के लिए लौट रहे थे। सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों ने तुरंत उनकी गाड़ी बदलकर उन्हें दूसरी गाड़ी में एयरपोर्ट पहुंचाया, जिससे बड़ी अनहोनी टल गई। डीएम अविनाश सिंह ने बताया कि वीआईपी मूवमेंट के दौरान सतर्कता बरतने की आवश्यकता है और नगर आयुक्त को इस संबंध में पत्र भेजा जा रहा है।

व्यस्त दिन के बाद हुई दुर्घटना

डिप्टी सीएम मौर्य का दिन काफी व्यस्त रहा। उन्होंने बरेली में दिवंगत विधायक श्याम बिहारी लाल के शोक संतप्त परिवार से मुलाकात की, इसके बाद प्रेसवार्ता की और फरीदपुर में 'वीबी-जी राम जी' अधिनियम को लेकर ग्राम चौपाल में भाग लिया। इसके बाद बदायूं में बिल्सी विधायक हरीश शाक्य की माता के निधन पर शोक जताने भी गए। लेकिन जैसे ही वह बरेली लौट रहे थे, रास्ते में अचानक गाय की मौजूदगी ने उनकी सुरक्षा में बड़ी चुनौती पेश कर दी। इस घटना ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि वीआईपी सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई।

सड़क सुरक्षा और प्रशासनिक लापरवाही पर सवाल

स्थानीय लोगों का कहना है कि बरेली की सड़कों पर कभी-कभी जानवरों की समस्या रहती है, लेकिन इस तरह की घटना किसी भी कीमत पर नहीं होनी चाहिए। प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों की लापरवाही पर सवाल उठ रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि वीआईपी मूवमेंट में रूट प्लानिंग और सड़क सुरक्षा व्यवस्था में सुधार की सख्त जरूरत है। किसी भी छोटी चूक के कारण बड़े हादसे होने का खतरा बना रहता है। इस मामले में नगर प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करनी होगी, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

10 Jan 2026 09:32 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / वीआईपी मूवमेंट में बड़ी चूक… गाय से टकराई डिप्टी सीएम की कार, बाल-बाल बचे केशव प्रसाद मौर्य

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

डिप्टी सीएम का बड़ा एलान, बोले- 100 नहीं अब 125 दिन काम, गरीब का पैसा सीधे खाते में, खत्म होगा बिचौलियों का खेल

बरेली

नगर आयुक्त की स्मार्ट ग्रीन सर्जरी: ऑटोमेशन से बरेली के पार्क होंगे खुद-सिंचित, हरियाली पर मशीनों की रहेगी पहरेदारी

बरेली

हार्टमन रामलीला जमीन को लेकर 24 साल बाद फैसला: बाल कल्याण समिति का दावा खारिज, निगम लेगा 5646 वर्गमीटर ज़मीन पर कब्जा

बरेली

फोर्ब्स 30 अंडर 30 इंडिया : अनन्या पांडे, सैंयारा फेम अनीत पड्डा, लक्ष्य की फेहरिस्त से जुड़े फरमान मियां, बरेली से वॉशिंगटन तक गूंज

बरेली

डीएम की सख्त मॉनिटरिंग का असर, सीएम डैशबोर्ड रैंकिंग में बरेली बना प्रदेश का नंबर वन जिला

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.