प्रतापगढ़ में सपा नेता की ताबड़तोड़ फायरिंग, पूर्व प्रधान के बेटे की गोली मारकर हत्या, दूसरे की हालत गंभीर…भारी तनाव

फोटो सोर्स: पत्रिका, प्रतापगढ़ में गोली मारकर युवक की हत्या
शनिवार की रात कोतवाली के सरियावा में पड़ोसियों ने पूर्व प्रधान के दो बेटों को गोली मार दी। छोटे बेटे की घटनास्थल पर मौत हो गई, जबकि बड़े बेटे की हालत गंभीर देख चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद प्रयागराज रेफर कर दिया।
जानकारी के मुताबिक कोतवाली के सरियावा निवासी पूर्व प्रधान गुड्डू का बड़ा बेटा एहतेशाम उर्फ साहिल प्रधानी के चुनाव की तैयारी कर रहा है। शनिवार की रात वह अपने छोटे भाई फुरकान के साथ घर के पास खड़ा था। शाम को बाइक हटाने के विवाद में पड़ोसी सपा समर्थक तनवीर मिल्की व अन्य लोगों से कुछ कहासुनी हुई थी। जिसे लेकर रात में फिर कहासुनी होने लगी।ग्रामीणों के अनुसार सपा से जिला पंचायत का चुनाव लड़ चुके तनवीर मिल्की अपने घर से असलहा लेकर पहुंचा और दोनों भाइयों पर ताबड़तोड़ कई राउंड फायर किए। सिर और गले में गोली लगने के कारण फुरकान की मौके पर ही मौत हो गई जबकि साहिल गंभीर रूप से घायल हो गया। फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास के लोग दौड़ कर पहुंचे।
भारी भीड़ आता देख हमलावर बंदूकें लहराते हुए घर की ओर भाग गए। आनन फानन में दोनों भाइयों को परिजन उपचार के लिए कुंडा सीएचसी ले गए। जांच चिकित्सको ने फुरकान को मृत घोषित कर दिया। गंभीर रूप से घायल साहिल को प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने प्रयागराज भेज दिया। घटना की खबर मिलते ही परिजन और पूर्व प्रधान के समर्थक अस्पताल पहुंचकर हंगामा करने लगे।
मौके पर पहुंची पुलिस स्थिति को सामान्य करने के लिए लोगों को समझने का प्रयास करती रही लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सूचना पर अस्पताल पहुंचे एएसपी बृजनंदन राय से परिजन आरोपियों का घर बुलडोजर से गिराने और एसपी को बुलाने की मांग करने लगे। न्यूज लिखे जाने तक पुलिस दो आरोपियों को हिरासत में लेने की बात करती रही। मृतक के परिजन हत्या का आरोप सपा नेता तनवीर और उसके भाई ऊपर लगा रहे थे। अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी बृजनंदन राय का कहना है कि हत्यारोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है।
बड़ी खबरेंView All
प्रतापगढ़
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग