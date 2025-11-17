प्रतापगढ़ एनकाउंटर: ट्रेन-बस में यात्रा करने वाले यात्रियों को बनाते थे शिकार, पुलिस के साथ एनकाउंटर

उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में कोहंडौर पुलिस और स्वाट टीम की अभियुक्तों के साथ मुठभेड़ हुई। पुलिस को सूचना मिली कि शातिर अभियुक्त नहर के पास से गुजर रहे हैं। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने बाइक सवारों को रुकने का इशारा किया। पुलिस को देख अभियुक्त हड़बड़ा गए और उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों अभियुक्तों के पैरों में गोली लगी। जिससे दोनों ही गिर पड़े। पुलिस की पूछताछ में दोनों की पहचान दीपक और आदित्य उर्फ महेश निवासीगण उत्तराखंड के रूप में हुई।