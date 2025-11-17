प्रतापगढ़ एनकाउंटर: ट्रेन-बस में यात्रा करने वाले यात्रियों को बनाते थे शिकार, पुलिस के साथ एनकाउंटर

फोटो सोर्स- 'X' प्रतापगढ़ पुलिस
Pratapgarh encounter प्रतापगढ़ में ट्रेन और बस यात्रियों को धोखे से लूटने वाले अभियुक्तों के साथ पुलिस और स्वाट टीम की मुठभेड़ हुई है। जिनके पास से अवैध तमंचा, सुपर स्प्लेंडर मोटरसाइकिल और 12 हजार रुपए से अधिक बरामद हुए हैं। अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी शैलेंद्र लाल ने बताया कि दोनों ही अभियुक्त उत्तराखंड के रहने वाले हैं, जिनके खिलाफ एक दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। घटना कोहंडौर पुलिस थाना क्षेत्र की है।
उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में कोहंडौर पुलिस और स्वाट टीम की अभियुक्तों के साथ मुठभेड़ हुई। पुलिस को सूचना मिली कि शातिर अभियुक्त नहर के पास से गुजर रहे हैं। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने बाइक सवारों को रुकने का इशारा किया। पुलिस को देख अभियुक्त हड़बड़ा गए और उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों अभियुक्तों के पैरों में गोली लगी। जिससे दोनों ही गिर पड़े। पुलिस की पूछताछ में दोनों की पहचान दीपक और आदित्य उर्फ महेश निवासीगण उत्तराखंड के रूप में हुई।
इस संबंध में एएसपी पूर्वी शैलेंद्र लाल ने बताया कि कोहंडौर थाना के मदाफरपुर कोनी नहर के पास पुलिस और स्वाट संयुक्त टीम की मुठभेड़ में दो अभियुक्तों को गोली लगी है। जिनमें आदित्य और दीपक शामिल हैं। दोनों ही लखनपुर, उत्तराखंड के रहने वाले हैं। जिनके ऊपर एक दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। दोनों ही अभियुक्त ट्रेन और बस के भोले-भाले यात्रियों को अपना शिकार बनाते थे।
एएसपी ने बताया कि घर छोड़ने के बहाने यात्रियों को अपने साथ ले लेते थे। रास्ते में अपना सामान धोखे से गिरा देते थे और यात्रियों को कहते थे कि इसे लेकर आ जाओ। यात्री जैसे ही लुटेरों के बताए गए स्थान पर जाते, वैसे ही उनका सामान लेकर दोनों रफू चक्कर हो जाते थे। मुठभेड़ में दोनों को गोली लगी है। जिनके पास से तमंचा और मोटरसाइकिल बरामद हुए हैं। लूटे गए आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज बरामद हुए हैं।
प्रतापगढ़
उत्तर प्रदेश
