इस 81 साल पुरानी जीप के मालिक हैं ‘राजा भैया’, 1944 में साथ लेकर चलते थे फावड़ा और कुदाल

राजा भैया के पास जो जीप है, उस जीप कंपनी की शुरुआत 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई थी। राजा भैया की यह जीप 1944 में बनी थी। इस एंटीक कार के पीछे बहुत सारी कहानियां हैं। 1944 में जब यह जीप बनी, तो उस वक्त इसमें फावड़ा और कुदाल भी लगी होते थी, जो आवश्यकता अनुसार शफर के दौरान कई बार काम आते थे। यह जीप उच्च गुणवत्ता के लोहे और अन्य धातुओं से बनी है, जो आज तक खराब नहीं हुई। जानकारी के मुतबाकि, यह एक ऐतहासिक गाड़ी है, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध की दिशा बदल दी थी। युद्ध के दौरान यह एक चमत्कारी के रूप में भी जानी जाती थी।