18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

प्रतापगढ़

इस 81 साल पुरानी जीप के मालिक हैं ‘राजा भैया’, 1944 में साथ लेकर चलते थे फावड़ा और कुदाल

Raja Bhaiya News: जनसत्ता दल (लोकतांत्रिक) के मुखिया और कुंडा विधायक राजा भैया अपनी रॉयल लाइफस्टाइल के लिए मशहूर हैं। उनके पास लग्जरी कारों और हथियारों का कलेक्शन है।

2 min read
Google source verification

प्रतापगढ़

image

Anuj Singh

Dec 18, 2025

81 साल पुरानी जीप के मालिक हैं 'राजा भैया'

81 साल पुरानी जीप के मालिक हैं 'राजा भैया'

Raja Bhaiya 81-year-Old Jeep: जनसत्ता दल (लोकतांत्रिक) के मुखिया और कुंडा विधायक 'बहुबली' राजा भैया अपने रॉयल लाइफस्टाइल के लिए हर वक्च चर्चा में रहते हैं। राजा भैया के पास अग्जरी गाडियों का एक हुजूम है। उनके पास विदेशी-देशी हथियारों का एक खास कलेक्शन है। इन हाथियारों के वजह से अकसर राजा भाईया चर्चा मे रहते हैं। आज हम राजा भैया के महंगे शौकों में से एक ऐसी जीप के बारे में बताएंगे, जो उनके पास पिछले 81 सालों से है। बता दें कि राजभवन बैंती में इस 81 साल पुरानी जीप को सुरक्षित रखा गया है।

फावड़ा और कुदाल का राज

राजा भैया के पास जो जीप है, उस जीप कंपनी की शुरुआत 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई थी। राजा भैया की यह जीप 1944 में बनी थी। इस एंटीक कार के पीछे बहुत सारी कहानियां हैं। 1944 में जब यह जीप बनी, तो उस वक्त इसमें फावड़ा और कुदाल भी लगी होते थी, जो आवश्यकता अनुसार शफर के दौरान कई बार काम आते थे। यह जीप उच्च गुणवत्ता के लोहे और अन्य धातुओं से बनी है, जो आज तक खराब नहीं हुई। जानकारी के मुतबाकि, यह एक ऐतहासिक गाड़ी है, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध की दिशा बदल दी थी। युद्ध के दौरान यह एक चमत्कारी के रूप में भी जानी जाती थी।

गाड़ियों और हथियारों से लगाव

बहुबली राजा भैया ने आज तक उस गाड़ी को संभाल कर रखा है। राजा भैया कभी-कभी इस गाड़ी का इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन ज्यादा दूरी के लिए नहीं। बताया जाता है कि राजा भैया को अपनी गाड़ियों और हथियारों से काफी लगाव है। अक्सर सोशल मीडिया पर राजा भैया के इन शौकों को लेकर तरह-तरह के वीडियो वायरल होते हैं। हाल ही में विश्वकर्मा पूजा के दौरान राजा भैया एक वीडियो लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ था। वायरल वीडियो में राजा भैया अपनी गाड़ियों और हथियारों की पूजा करते हुए दिखाई दिए।

वायरल वीडियो को लेकर लोगों के तरह-तहर की प्रतिक्रिया दी और जमकर अपने सोशल मीडिया पर शेयर भी किया। जनसत्ता दल (लोकतांत्रिक) के मुखिया राजा भैया का पूरे पुर्वांचल में दबदबा देखने को मिलता है। लोग उन्हें यहां 'बहुबली' राजा भैया के नाम से भी जानते हैं।

ये भी पढ़ें

लिव-इन को हरी झंडी! हाईकोर्ट बोला-बिना शादी साथ रहना कोई गुनाह नहीं!
प्रयागराज
Live-in relationship News

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

18 Dec 2025 11:51 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Pratapgarh / इस 81 साल पुरानी जीप के मालिक हैं ‘राजा भैया’, 1944 में साथ लेकर चलते थे फावड़ा और कुदाल

बड़ी खबरें

View All

प्रतापगढ़

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Pratapgarh: प्रसव के बाद अस्पताल में ‘बच्चा बदलने’ का आरोप, स्वजन DNA जांच की मांग पर अड़े

प्रतापगढ़

राजा भैया ने खरीदा सबसे महंगा घोड़ा, पारंपरिक स्वागत का वीडियो वायरल, कीमत जानकार दंग रह जाएंगे

घोड़े को खिलाते राजा भैया फोटो सोर्स फेसबुक अकाउंट
प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ में सपा नेता की ताबड़तोड़ फायरिंग, पूर्व प्रधान के बेटे की गोली मारकर हत्या, दूसरे की हालत गंभीर…भारी तनाव

Up news, pratapgarh
प्रतापगढ़

ठायं…ठायं… ट्रेन-बस में यात्रियों को शिकार बनाने वाले 2 शातिर अपराधियों को मारी गोली

पुलिस के साथ मुठभेड़ (फोटो सोर्स- 'X' प्रतापगढ़ पुलिस)
प्रतापगढ़

दिल्ली ब्लास्ट पर राजा भैया की दहाड़, बोले- बंटोगे तो कटोगे

raja bhaiya mla from kunda constituency in pratapgarh given big statement regarding delhi blasts
प्रतापगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.