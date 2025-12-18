इस 81 साल पुरानी जीप के मालिक हैं ‘राजा भैया’, 1944 में साथ लेकर चलते थे फावड़ा और कुदाल

81 साल पुरानी जीप के मालिक हैं 'राजा भैया'
Raja Bhaiya 81-year-Old Jeep: जनसत्ता दल (लोकतांत्रिक) के मुखिया और कुंडा विधायक 'बहुबली' राजा भैया अपने रॉयल लाइफस्टाइल के लिए हर वक्च चर्चा में रहते हैं। राजा भैया के पास अग्जरी गाडियों का एक हुजूम है। उनके पास विदेशी-देशी हथियारों का एक खास कलेक्शन है। इन हाथियारों के वजह से अकसर राजा भाईया चर्चा मे रहते हैं। आज हम राजा भैया के महंगे शौकों में से एक ऐसी जीप के बारे में बताएंगे, जो उनके पास पिछले 81 सालों से है। बता दें कि राजभवन बैंती में इस 81 साल पुरानी जीप को सुरक्षित रखा गया है।
राजा भैया के पास जो जीप है, उस जीप कंपनी की शुरुआत 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई थी। राजा भैया की यह जीप 1944 में बनी थी। इस एंटीक कार के पीछे बहुत सारी कहानियां हैं। 1944 में जब यह जीप बनी, तो उस वक्त इसमें फावड़ा और कुदाल भी लगी होते थी, जो आवश्यकता अनुसार शफर के दौरान कई बार काम आते थे। यह जीप उच्च गुणवत्ता के लोहे और अन्य धातुओं से बनी है, जो आज तक खराब नहीं हुई। जानकारी के मुतबाकि, यह एक ऐतहासिक गाड़ी है, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध की दिशा बदल दी थी। युद्ध के दौरान यह एक चमत्कारी के रूप में भी जानी जाती थी।
बहुबली राजा भैया ने आज तक उस गाड़ी को संभाल कर रखा है। राजा भैया कभी-कभी इस गाड़ी का इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन ज्यादा दूरी के लिए नहीं। बताया जाता है कि राजा भैया को अपनी गाड़ियों और हथियारों से काफी लगाव है। अक्सर सोशल मीडिया पर राजा भैया के इन शौकों को लेकर तरह-तरह के वीडियो वायरल होते हैं। हाल ही में विश्वकर्मा पूजा के दौरान राजा भैया एक वीडियो लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ था। वायरल वीडियो में राजा भैया अपनी गाड़ियों और हथियारों की पूजा करते हुए दिखाई दिए।
वायरल वीडियो को लेकर लोगों के तरह-तहर की प्रतिक्रिया दी और जमकर अपने सोशल मीडिया पर शेयर भी किया। जनसत्ता दल (लोकतांत्रिक) के मुखिया राजा भैया का पूरे पुर्वांचल में दबदबा देखने को मिलता है। लोग उन्हें यहां 'बहुबली' राजा भैया के नाम से भी जानते हैं।
