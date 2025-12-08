Pratapgarh: प्रसव के बाद अस्पताल में ‘बच्चा बदलने’ का आरोप, स्वजन DNA जांच की मांग पर अड़े

सीएमएस डॉ. रमेश कुमार पांडेय ने पूरे मामले पर अस्पताल का पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि अस्पताल में आंचल नाम की दो प्रसूताएं थीं। एक के नवजात ने दम तोड़ दिया, जबकि दूसरी आंचल को चार दिसंबर को हुआ बेटा स्वस्थ है। स्टाफ नर्स दूसरी आंचल को नवजात को दूध पिलाने के लिए एसएनसीयू गेट से बुला रही थी। इसी बात को लेकर अभिषेक को आशंका हुई। उनके स्वजन खुद का बच्चा होने का दावा करने लगे।

चिकित्सकों ने आरोपों से इन्कार किया, लेकिन स्वजन जिस बच्चे को दफन कर चुके थे, उसे कब्र से निकालकर फिर से अस्पताल ले आए और हंगामा शुरू कर दिया।