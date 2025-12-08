8 December 2025,

Monday

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

प्रतापगढ़

Pratapgarh: प्रसव के बाद अस्पताल में ‘बच्चा बदलने’ का आरोप, स्वजन DNA जांच की मांग पर अड़े

प्रसव के बाद अस्पताल में बच्चा बदलने के आरोप को लेकर स्वजनों ने देर रात जमकर हंगामा किया। करीब 21 घंटे की पंचायत के बाद भी कोई हल नहीं निकल सका और स्वजन डीएनए जांच की मांग पर अड़े रहे।

2 min read
Google source verification

प्रतापगढ़

image

Krishna Rai

Dec 08, 2025

Pratapgarh News: राजा प्रताप बहादुर अस्पताल में शनिवार देर रात उस समय भारी हंगामा खड़ा हो गया, जब अचलपुर निवासी अभिषेक कुमार के स्वजनों ने अस्पताल प्रशासन पर बच्चा बदलने का गंभीर आरोप लगाया। नवजात की मौत के बाद शव दफनाने के कुछ घंटों बाद ही परिजन वापस अस्पताल पहुंचे और वहां भर्ती एक अन्य महिला के बच्चे को अपना बताने लगे। करीब 21 घंटे तक अस्पताल प्रशासन, पुलिस और नवजात के स्वजनों के बीच चली 'पंचायत' बेनतीजा रही। स्वजन डीएनए जांच की मांग पर अड़े हुए हैं।

क्या है पूरा मामला?

अचलपुर निवासी अभिषेक कुमार की पत्नी आंचल को शनिवार दोपहर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जांच के बाद डॉक्टरों ने बताया कि बच्चे की हालत ठीक नहीं है। ऑपरेशन से डिलीवरी के बाद नवजात को एसएनसीयू वार्ड में रखा गया। डॉक्टरों ने सीपीआर दिया, लेकिन बच्चे को बचाया नहीं जा सका। डॉक्टरों ने बताया कि गंदा पानी अंदर जाने से बच्चे की मौत हुई।
भारी मन से स्वजन नवजात का शव लेकर चले गए और उसे दफन भी कर दिया।

रात 10 बजे फिर मचा हंगामा

रात करीब 10 बजे अभिषेक कुमार फिर से महिला अस्पताल पहुंचे। उन्होंने वहां भर्ती एक अन्य महिला 'आंचल' के बच्चे से अपने बच्चे को बदलने का आरोप लगाकर हंगामा शुरू कर दिया। इस दूसरी महिला को चार दिसंबर को बेटा हुआ है, जो स्वस्थ है।
सूचना मिलते ही डायल 112 पुलिस और अस्पताल चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। शनिवार देर रात से लेकर रविवार शाम तक दोनों पक्षों के बीच बातचीत चलती रही, लेकिन बच्चा बदलने के आरोप पर स्वजन अपनी मांग से टस से मस नहीं हुए।

प्रशासन का पक्ष और जांच का आदेश

सीएमएस डॉ. रमेश कुमार पांडेय ने पूरे मामले पर अस्पताल का पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि अस्पताल में आंचल नाम की दो प्रसूताएं थीं। एक के नवजात ने दम तोड़ दिया, जबकि दूसरी आंचल को चार दिसंबर को हुआ बेटा स्वस्थ है। स्टाफ नर्स दूसरी आंचल को नवजात को दूध पिलाने के लिए एसएनसीयू गेट से बुला रही थी। इसी बात को लेकर अभिषेक को आशंका हुई। उनके स्वजन खुद का बच्चा होने का दावा करने लगे।
चिकित्सकों ने आरोपों से इन्कार किया, लेकिन स्वजन जिस बच्चे को दफन कर चुके थे, उसे कब्र से निकालकर फिर से अस्पताल ले आए और हंगामा शुरू कर दिया।

DNA जांच से निकलेगा हल

सीएमएस ने बताया कि बच्चा बदलने का आरोप पूरी तरह से निराधार है। उन्होंने कहा कि रविवार शाम छह बजे पुलिस ने नवजात के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। असली माता-पिता का पता लगाने के लिए स्वजन की मांग पर डीएनए जांच भी कराई जाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और डीएनए जांच के बाद विधिक परामर्श से ही समस्या का हल होगा।
फिलहाल, अस्पताल प्रशासन ने मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय टीम गठित कर दी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

08 Dec 2025 11:05 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Pratapgarh / Pratapgarh: प्रसव के बाद अस्पताल में ‘बच्चा बदलने’ का आरोप, स्वजन DNA जांच की मांग पर अड़े

बड़ी खबरें

View All

प्रतापगढ़

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

राजा भैया ने खरीदा सबसे महंगा घोड़ा, पारंपरिक स्वागत का वीडियो वायरल, कीमत जानकार दंग रह जाएंगे

घोड़े को खिलाते राजा भैया फोटो सोर्स फेसबुक अकाउंट
प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ में सपा नेता की ताबड़तोड़ फायरिंग, पूर्व प्रधान के बेटे की गोली मारकर हत्या, दूसरे की हालत गंभीर…भारी तनाव

Up news, pratapgarh
प्रतापगढ़

ठायं…ठायं… ट्रेन-बस में यात्रियों को शिकार बनाने वाले 2 शातिर अपराधियों को मारी गोली

पुलिस के साथ मुठभेड़ (फोटो सोर्स- 'X' प्रतापगढ़ पुलिस)
प्रतापगढ़

दिल्ली ब्लास्ट पर राजा भैया की दहाड़, बोले- बंटोगे तो कटोगे

raja bhaiya mla from kunda constituency in pratapgarh given big statement regarding delhi blasts
प्रतापगढ़

कौन हैं धाकड़ IPS दीपक भूकर? पहले अतीक का नेटवर्क तोड़ा अब किया एक और कमाल; 22 घंटों तक पुलिस ने गिने नोट!

know about ips officer deepak bhukar who dismantled drug mafia empire after atiq
प्रतापगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.