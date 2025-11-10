कौन हैं धाकड़ IPS दीपक भूकर? पहले अतीक का नेटवर्क तोड़ा अब किया एक और कमाल; 22 घंटों तक पुलिस ने गिने नोट!

कुछ हफ्ते पहले मानिकपुर पुलिस को सूचना मिली थी कि जेल में बंद राजेश मिश्रा अपने परिवार के जरिए तस्करी का नेटवर्क चला रहा है। जानकारी पुख्ता थी, इसलिए खुद SP दीपक भूकर ने ऑपरेशन का ब्लूप्रिंट तैयार किया। शनिवार की सुबह टीम ने गुपचुप तरीके से घर की घेराबंदी की। दरवाजा खटखटाने पर अंदर से आवाज आई कि “घर में सिर्फ महिलाएं हैं।” लेकिन शक गहराने पर पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो 5 लोग काले पन्नियों में गांजा और स्मैक छिपाने की कोशिश करते मिले। सभी को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। तलाशी में गद्दों, बिस्तरों और अलमारियों से नोटों के बंडल बरामद हुए।