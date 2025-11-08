Patrika LogoSwitch to English

मेरठ

पति-पत्नी और वो: 3 बच्चों की मां ने पुराने प्रेमी से बढ़ाई नजदीकियां: तबाह हो गया पूरा परिवार

Crime News: 3 बच्चों की मां ने पुराने प्रेमी से नजदीकियां बढ़ाई। पति-पत्नी के बीच तीसरे शख्स की एंट्री ने पूरा परिवार तबाह कर दिया। जानिए, पूरा मामला क्या है?

मेरठ

image

Harshul Mehra

Nov 08, 2025

wife along with her lover killed husband and threw his body into pond three arrested in meerut crime news

पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति को मारकर तालाब में फेंका। फोटो सोर्स-AI

Crime News: मेरठ के थाना रोहटा इलाके में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची। मामले में आरोपी पत्नी, प्रेमी और उसके दोस्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

पत्नी ने प्रेम संग मिलकर उतारा पति को मौत के घाट

पुलिस का कहना है कि पत्नी ने पहले पति को पहले नशीला पदार्थ खिलाया। इसके बाद उसे बेहोशी की हालत में नहर में फेंक दिया। जिससे मौत के सही कारण का पता नहीं चले और पति की मौत पानी में डूबने से होना लगे।

मेरठ में पत्नी ने की पति की हत्या

मामले को लेकर SP देहात अभिजीत कुमार ने कहा,''मृतक का नाम अनिल है। कुछ दिन पहले उसकी नहर में डूबने से मौत की सूचना मिली थी, लेकिन जांच में पता चला कि यह कोई हादसा नहीं, बल्कि सोच समझ कर रची गई साजिश थी।

प्रेम प्रसंग से जुड़ा है मामला

पुलिस का मृतक की पत्नी काजल पर जांच के दौरान शक गहराया। जब पुलिस ने काजल से सख्ती से पूछताछ की, तो काजल ने कहा कि उसकी शादी को 8 साल हो चुके थे और 3 बच्चे भी हैं, लेकिन 2 साल पहले उसका संपर्क पुराने प्रेमी आकाश से दोबारा हुआ। इसके बाद दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। इसके बाद दोनों ने मिलकर अनिल को रास्ते से हटाने की योजना बना डाली। योजना के तहत काजल ने अपने पति अनिल को नशीला पदार्थ खिलाया। इसके बाद काजल का प्रेमी आकाश और उसके दोस्त ने अनिल को नहर में फेंक दिया। पत्नी ने अपने दुपट्टे से पति का गला भी नहर में फेंकने से पहले घोटा था। दोनों ने मामले को दुर्घटना का रूप देने की कोशिश

मामले में SP ने क्या कहा?

SP देहात अभिजीत कुमार ने कहा कि पुलिस ने महिला काजल और उसके प्रेमी आकाश और दोस्त बादल को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों के खिलाफ हत्या और साजिश रचने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच की जा रही है।

Published on:

08 Nov 2025 03:54 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Meerut / पति-पत्नी और वो: 3 बच्चों की मां ने पुराने प्रेमी से बढ़ाई नजदीकियां: तबाह हो गया पूरा परिवार

