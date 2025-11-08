पति-पत्नी और वो: 3 बच्चों की मां ने पुराने प्रेमी से बढ़ाई नजदीकियां: तबाह हो गया पूरा परिवार

पुलिस का मृतक की पत्नी काजल पर जांच के दौरान शक गहराया। जब पुलिस ने काजल से सख्ती से पूछताछ की, तो काजल ने कहा कि उसकी शादी को 8 साल हो चुके थे और 3 बच्चे भी हैं, लेकिन 2 साल पहले उसका संपर्क पुराने प्रेमी आकाश से दोबारा हुआ। इसके बाद दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। इसके बाद दोनों ने मिलकर अनिल को रास्ते से हटाने की योजना बना डाली। योजना के तहत काजल ने अपने पति अनिल को नशीला पदार्थ खिलाया। इसके बाद काजल का प्रेमी आकाश और उसके दोस्त ने अनिल को नहर में फेंक दिया। पत्नी ने अपने दुपट्टे से पति का गला भी नहर में फेंकने से पहले घोटा था। दोनों ने मामले को दुर्घटना का रूप देने की कोशिश