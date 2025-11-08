पति-पत्नी और वो: 3 बच्चों की मां ने पुराने प्रेमी से बढ़ाई नजदीकियां: तबाह हो गया पूरा परिवार

पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति को मारकर तालाब में फेंका। फोटो सोर्स-AI
Crime News: मेरठ के थाना रोहटा इलाके में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची। मामले में आरोपी पत्नी, प्रेमी और उसके दोस्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस का कहना है कि पत्नी ने पहले पति को पहले नशीला पदार्थ खिलाया। इसके बाद उसे बेहोशी की हालत में नहर में फेंक दिया। जिससे मौत के सही कारण का पता नहीं चले और पति की मौत पानी में डूबने से होना लगे।
मामले को लेकर SP देहात अभिजीत कुमार ने कहा,''मृतक का नाम अनिल है। कुछ दिन पहले उसकी नहर में डूबने से मौत की सूचना मिली थी, लेकिन जांच में पता चला कि यह कोई हादसा नहीं, बल्कि सोच समझ कर रची गई साजिश थी।
पुलिस का मृतक की पत्नी काजल पर जांच के दौरान शक गहराया। जब पुलिस ने काजल से सख्ती से पूछताछ की, तो काजल ने कहा कि उसकी शादी को 8 साल हो चुके थे और 3 बच्चे भी हैं, लेकिन 2 साल पहले उसका संपर्क पुराने प्रेमी आकाश से दोबारा हुआ। इसके बाद दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। इसके बाद दोनों ने मिलकर अनिल को रास्ते से हटाने की योजना बना डाली। योजना के तहत काजल ने अपने पति अनिल को नशीला पदार्थ खिलाया। इसके बाद काजल का प्रेमी आकाश और उसके दोस्त ने अनिल को नहर में फेंक दिया। पत्नी ने अपने दुपट्टे से पति का गला भी नहर में फेंकने से पहले घोटा था। दोनों ने मामले को दुर्घटना का रूप देने की कोशिश
SP देहात अभिजीत कुमार ने कहा कि पुलिस ने महिला काजल और उसके प्रेमी आकाश और दोस्त बादल को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों के खिलाफ हत्या और साजिश रचने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच की जा रही है।
