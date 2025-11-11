दिल्ली ब्लास्ट पर राजा भैया की दहाड़, बोले- बटोगे तो कटोगे

राजा भैया ने घटना को लेकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर उन्होंने एक पोस्ट किया है। जिसमें उन्होंने लिखा, ''जो लोग दिवाली में धुआं और ध्वनि प्रदूषण की दुहाई देते नहीं थकते थे आज दिल्ली के आतंकी विस्फोट पर कोई बयान नहीं… ?निर्दोष हताहतों के प्रति संवेदना। हमारे देश की जांच एजेंसियां इस घृणित काण्ड का खुलासा तो कर ही देंगी, कोई दोषी बचेगा भी नहीं पर संतोष इस बात का है कि सारे देशवासी जान रहे हैं कि इस कृत्य के पीछे कौन सी विचारधारा काम कर रही है। बंटोगे तो कटोगे। वन्दे मातरम्''