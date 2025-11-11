Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

प्रतापगढ़

दिल्ली ब्लास्ट पर राजा भैया की दहाड़, बोले- बटोगे तो कटोगे

Raja Bhaiya On Delhi Blast: प्रतापगढ़ की कुंडा सीट से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने दिल्ली ब्लास्ट पर संवेदनाएं व्यक्त की। उन्होंने मामले को लेकर कहा कि बटोगे तो कटोगे।

2 min read
Google source verification

प्रतापगढ़

image

Harshul Mehra

Nov 11, 2025

raja bhaiya mla from kunda constituency in pratapgarh given big statement regarding delhi blasts

दिल्ली ब्लास्ट पर राजा भैया का बयान। फोटो सोर्स-X @Raghuraj_Bhadri

Raja Bhaiya On Delhi Blast: यूपी के प्रतापगढ़ के कुंडा सीट से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने दिल्ली ब्लास्ट मामले में बड़ा बयान दिया है।

राजा भैया का दिल्ली ब्लास्ट पर बयान

राजा भैया ने घटना को लेकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर उन्होंने एक पोस्ट किया है। जिसमें उन्होंने लिखा, ''जो लोग दिवाली में धुआं और ध्वनि प्रदूषण की दुहाई देते नहीं थकते थे आज दिल्ली के आतंकी विस्फोट पर कोई बयान नहीं… ?निर्दोष हताहतों के प्रति संवेदना। हमारे देश की जांच एजेंसियां इस घृणित काण्ड का खुलासा तो कर ही देंगी, कोई दोषी बचेगा भी नहीं पर संतोष इस बात का है कि सारे देशवासी जान रहे हैं कि इस कृत्य के पीछे कौन सी विचारधारा काम कर रही है। बंटोगे तो कटोगे। वन्दे मातरम्''

जांच एजेंसियों की नजर अब यूपी पर

बता दें कि दिल्ली में धमाके के बाद जांच एजेंसियों की नजर अब यूपी पर भी टिक गई है। शुरुआती जांच में आतंकी नेटवर्क के तार उत्तर प्रदेश के लखनऊ और लखीमपुर तक जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है।

महिला डॉक्टर भी गिरफ्तार

अहमदाबाद से गिरफ्तार हुए 3 संदिग्धों में एक लखीमपुर खीरी के निघासन इलाके का रहने वाला बताया जा रहा है। वहीं, लखनऊ की रहने वाली एक महिला डॉक्टर को भी जम्मू-कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सुरक्षा एजेंसियों को दोनों मामलों के बीच मिली कड़ियों ने अलर्ट कर दिया है।

संदिग्ध आतंकी हमला मान रही पुलिस

वहीं, दिल्ली पुलिस ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत मामला दर्ज किया है। साथ ही इस विस्फोट को एक संदिग्ध आतंकी हमला मान रही है। जांचकर्ताओं की माने तो फोरेंसिक सबूत और खुफिया इनपुट से संभावित आतंकी लिंक का संकेत मिला है। यह घटना उसी दिन हुई जब हरियाणा के फरीदाबाद में अधिकारियों ने दिल्ली से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर 2,900 किलोग्राम विस्फोटक बरामद किया।

ये भी पढ़ें

दिल्ली ब्लास्ट में 22 साल के कारोबारी के चीथड़े-चीथड़े उड़े; रिश्तेदार घायल….टूट गया परिवार!
शामली
blast near red fort in delhi case update businessman from uttar pradesh shamli died

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

political

political news

politics

up crime news

up news

UP News Hindi

यूपी पुलिस

UP Politics

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

11 Nov 2025 01:39 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Pratapgarh / दिल्ली ब्लास्ट पर राजा भैया की दहाड़, बोले- बटोगे तो कटोगे

पत्रिका लाइव अपडेट

Delhi Blast Live Updates: दिल्ली ब्लास्ट की जांच में एक और बड़ा खुलासा, संदिग्ध कार को लेकर सामने आई नई जानकारी

राष्ट्रीय

बड़ी खबरें

View All

प्रतापगढ़

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

कौन हैं धाकड़ IPS दीपक भूकर? पहले अतीक का नेटवर्क तोड़ा अब किया एक और कमाल; 22 घंटों तक पुलिस ने गिने नोट!

know about ips officer deepak bhukar who dismantled drug mafia empire after atiq
प्रतापगढ़

3 कमरों से झोले, बोरियां और डिब्बों में निकला कैश का पहाड़, गिनते-गिनते ‌थक गई पुलिस, काउंटिंग को मंगानी पड़ी मशीनें

up ganja smuggler 2 crore cash recovery pratapgarh police raid
प्रतापगढ़

अफसर को रिश्वत लेते पकड़ा, मेज पर पड़े थे 500-500 के नोट, कुर्सी से उठा ले गई टीम

रिश्वत लेते अधिकारी गिरफ्तार।
प्रतापगढ़

पुलिसकर्मी ने सरेआम दिखाई दादागिरी; महिला के हाथ से छीनकर तोड़ा मोबाइल, कर दी थप्पड़ों की बारिश

policeman slapped woman dispute arose over parking vehicle
प्रतापगढ़

राजा भैया के ‘लग्जरी काफिले’ में शामिल हुई 2.69 करोड़ की लेक्सस LM350h कार, 2020 में खरीदी थी यूपी की पहली डिफेंडर

प्रतापगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.