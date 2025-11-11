दिल्ली ब्लास्ट पर राजा भैया की दहाड़, बोले- बटोगे तो कटोगे

दिल्ली ब्लास्ट पर राजा भैया का बयान। फोटो सोर्स-X @Raghuraj_Bhadri
Raja Bhaiya On Delhi Blast: यूपी के प्रतापगढ़ के कुंडा सीट से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने दिल्ली ब्लास्ट मामले में बड़ा बयान दिया है।
राजा भैया ने घटना को लेकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर उन्होंने एक पोस्ट किया है। जिसमें उन्होंने लिखा, ''जो लोग दिवाली में धुआं और ध्वनि प्रदूषण की दुहाई देते नहीं थकते थे आज दिल्ली के आतंकी विस्फोट पर कोई बयान नहीं… ?निर्दोष हताहतों के प्रति संवेदना। हमारे देश की जांच एजेंसियां इस घृणित काण्ड का खुलासा तो कर ही देंगी, कोई दोषी बचेगा भी नहीं पर संतोष इस बात का है कि सारे देशवासी जान रहे हैं कि इस कृत्य के पीछे कौन सी विचारधारा काम कर रही है। बंटोगे तो कटोगे। वन्दे मातरम्''
बता दें कि दिल्ली में धमाके के बाद जांच एजेंसियों की नजर अब यूपी पर भी टिक गई है। शुरुआती जांच में आतंकी नेटवर्क के तार उत्तर प्रदेश के लखनऊ और लखीमपुर तक जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है।
अहमदाबाद से गिरफ्तार हुए 3 संदिग्धों में एक लखीमपुर खीरी के निघासन इलाके का रहने वाला बताया जा रहा है। वहीं, लखनऊ की रहने वाली एक महिला डॉक्टर को भी जम्मू-कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सुरक्षा एजेंसियों को दोनों मामलों के बीच मिली कड़ियों ने अलर्ट कर दिया है।
वहीं, दिल्ली पुलिस ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत मामला दर्ज किया है। साथ ही इस विस्फोट को एक संदिग्ध आतंकी हमला मान रही है। जांचकर्ताओं की माने तो फोरेंसिक सबूत और खुफिया इनपुट से संभावित आतंकी लिंक का संकेत मिला है। यह घटना उसी दिन हुई जब हरियाणा के फरीदाबाद में अधिकारियों ने दिल्ली से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर 2,900 किलोग्राम विस्फोटक बरामद किया।
बड़ी खबरेंView All
प्रतापगढ़
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग