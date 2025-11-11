दिल्ली ब्लास्ट में 22 साल के कारोबारी के चिथड़े-चिथड़े उड़े; रिश्तेदार घायल….टूट गया परिवार!

नौमान का रिश्तेदार 21 साल का अमन घटना के समय उसके साथ था। वह भी धमाके में घायल हो गया। बता दें कि सोमवार शाम करीब 6:52 बजे हुए इस धमाके में 9 लोगों की मौत हो गई और 20 अन्य घायल हो गए। यह धमाका लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 पर हुआ है। बताया जा रहा है कि हरियाणा रजिस्ट्रेशन नंबर वाली गाड़ी में विस्फोट हुआ। धमाके के बाद कार में भीषण आग लग गई। पास खड़ी दो और कारें जलकर खाक हो गईं। इस धमाके के बाद इलाके में दहशत मच गई है। धमाका इतना तेज था कि 5-6 गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। विस्फोट के बाद जो तस्वीरें आ रही हैं वो विचलति करने वाली हैं।