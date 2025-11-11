दिल्ली ब्लास्ट में 22 साल के कारोबारी के चिथड़े-चिथड़े उड़े; रिश्तेदार घायल….टूट गया परिवार!

दिल्ली ब्लास्ट में 22 साल के कारोबारी के चिथड़े-चिथड़े उड़े। फोटो सोर्स- पत्रिका न्यूज
Blast Near Red Fort in Delhi Case Update: देश की राजधानी दिल्ली सोमवार को धमाके से दहल गई। धमाके में 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं कई लोग घायल हो गए। उत्तर प्रदेश के शामली जिले का एक 22 साल का शख्स भी लाल किले के पास हुए ब्लास्ट में मारे गए लोगों में शामिल था।
मृतक का नाम नौमान बताया जा रहा है। जो शामली के झिंझाना का रहने वाला था। वह अपने व्यापार के लिए कॉस्मेटिक्स खरीदने दिल्ली आया था। नौमान की मौत की खबर सुनकर उसका परिवार टूट गया। मंगलवार सुबह लोक नायक जय प्रकाश नारायण (LNJP) हॉस्पिटल मृतक का परिवार पहुंचा।
नौमान का रिश्तेदार 21 साल का अमन घटना के समय उसके साथ था। वह भी धमाके में घायल हो गया। बता दें कि सोमवार शाम करीब 6:52 बजे हुए इस धमाके में 9 लोगों की मौत हो गई और 20 अन्य घायल हो गए। यह धमाका लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 पर हुआ है। बताया जा रहा है कि हरियाणा रजिस्ट्रेशन नंबर वाली गाड़ी में विस्फोट हुआ। धमाके के बाद कार में भीषण आग लग गई। पास खड़ी दो और कारें जलकर खाक हो गईं। इस धमाके के बाद इलाके में दहशत मच गई है। धमाका इतना तेज था कि 5-6 गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। विस्फोट के बाद जो तस्वीरें आ रही हैं वो विचलति करने वाली हैं।
वहीं, दिल्ली पुलिस ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत मामला दर्ज किया है। साथ ही इस विस्फोट को एक संदिग्ध आतंकी हमला मान रही है। जांचकर्ताओं की माने तो फोरेंसिक सबूत और खुफिया इनपुट से संभावित आतंकी लिंक का संकेत मिला है। यह घटना उसी दिन हुई जब हरियाणा के फरीदाबाद में अधिकारियों ने दिल्ली से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर 2,900 किलोग्राम विस्फोटक बरामद किया।
बड़ी खबरेंView All
शामली
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग
दिल्ली ब्लास्ट