‘सफेद कॉलर’ वालों का काला काम; कौन हैं 1 हफ्ते में केमिकल्स और राइफल के साथ गिरफ्तार हुए चारों डॉक्टर?

Crime News: जानिए 1 हफ्ते में केमिकल्स और राइफल के साथ गिरफ्तार हुए चारों डॉक्टर्स कौन हैं? इनको देश में कहां-कहां से गिरफ्तार किया गया है?

लखनऊ

image

Harshul Mehra

Nov 10, 2025

crime news who are four doctors arrested in one week with chemicals and rifle up

कौन हैं 1 हफ्ते में केमिकल्स और राइफल के साथ गिरफ्तार हुए चारों डॉक्टर? फोटो सोर्स-AI

Crime News: उत्तर प्रदेश समेत देश के अलग-अलग जगहों से 1 हफ्ते में चार डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधिकारियों ने दो अलग-अलग घटनाओं में आतंकी गतिविधियों से जुड़े 4 डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया है।

2,500 किलोग्राम से ज्यादा बम बनाने का सामान बरामद

इन गिरफ्तारियों में से एक उत्तर प्रदेश में हुईं। वहीं अन्य हरियाणा और जम्मू-कश्मीर में हुईं। जिसमें 2,500 किलोग्राम से ज्यादा बम बनाने का सामान, राइफल, पिस्तौल और दूसरा संदिग्ध सामान भी जब्त किया गया।

ISIS, जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठनों से संपर्क

गुजरात में हुई दूसरी गिरफ्तारियों में जहर बनाने का सामान और पिस्तौलें बरामद की गईं। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने अभी तक यह नहीं बताया है कि क्या इनका आपस में कोई कनेक्शन है या नहीं? जांच में पता चला कि ये कट्टरपंथी डॉक्टर पाकिस्तान और दूसरे देशों से काम करने वाले विदेशी हैंडलर्स और ISIS, जैश-ए-मोहम्मद (JeM) और अंसार गजवत-उल-हिंद (AGUH) जैसे बैन संगठनों के भी संपर्क में थे।

1 हफ्ते में हुईं ये 4 गिरफ्तारियां

1 हफ्ते में हुईं ये 4 गिरफ्तारियां एक परेशान करने वाले ट्रेंड की ओर इशारा कर रही हैं। पढ़े-लिखे प्रोफेशनल लोग टेरर एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पोजीशन का फायदा उठा रहे हैं।

पहली गिरफ्तारी अनंतनाग से

पहली गिरफ्तारी पिछले हफ्ते जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज (GMC) में हुई। जहां एक सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर के पर्सनल लॉकर से एक AK-47 राइफल बरामद हुई। डॉक्टर का नाम अदील अहमद राथर है जो अनंतनाग के काजीगुंड के रहने वाले हैं। पुलिस की माने तो राथर के संबंध जैश-ए-मोहम्मद (JeM) और अंसार गजवत-उल-हिंद (AGUH) से थे। यह खुलासा 27 अक्टूबर को श्रीनगर में JeM को सपोर्ट करने वाले पोस्टर मिलने के बाद हुआ। CCTV फुटेज से पता चला कि यह काम राथर ने किया था। इसके बाद उसे उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में ट्रैक किया गया और 6 नवंबर को हिरासत में ले लिया गया। आर्म्स एक्ट और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत FIR दर्ज की गई है।

चीन से MBBS की पढ़ाई

वहीं, 7 नवंबर को एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सुरक्षा एजेंसियों में हलचल मचा दी। चीन से MBBS की पढ़ाई करने वाले डॉक्टर सैयद, अरंडी के बीजों से बनने वाला जानलेवा प्रोटीन, रिसिन बना रहा था। उसने महीनों तक भीड़भाड़ वाली पब्लिक जगहों की रेकी की थी। जिसमें दिल्ली की आजादपुर मंडी, अहमदाबाद का नरोदा फल बाजार और लखनऊ में RSS का ऑफिस शामिल था। सैयद को अहमदाबाद के पास से 2 ग्लॉक पिस्तौल, एक बेरेटा, 30 जिंदा कारतूस और 4 लीटर अरंडी के तेल के साथ पकड़ा गया। अधिकारियों ने बताया कि वह ISIS-खुरासान प्रांत के अबू खादिम के संपर्क में था। उस पर UAPA, आर्म्स एक्ट और भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं।

तीसरी गिरफ्तारी डॉ मुजम्मिल शकील की हुई

तीसरी गिरफ्तारी डॉ मुजम्मिल शकील की हुई, जो एक कश्मीरी डॉक्टर और अल फलाह यूनिवर्सिटी में फैकल्टी थे। उन्हें 9 नवंबर को जम्मू-कश्मीर और हरियाणा पुलिस की एक जॉइंट टीम ने पकड़ा था। अधिकारियों ने फरीदाबाद में 12 सूटकेस में रखा हुआ 360 किलोग्राम संदिग्ध अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया, जो एक ऐसा केमिकल है जिसका इस्तेमाल अक्सर इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव बनाने में होता है।

एक महिला डॉक्टर भी गिरफ्तार

वहीं, फरीदाबाद में इसी ऑपरेशन में, अल फलाह यूनिवर्सिटी में शकील की एक महिला साथी डॉक्टर को भी 7 नवंबर को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उसकी कार से एक कैरम कोक असॉल्ट राइफल बरामद की। अधिकारी नेटवर्क में उसकी भूमिका की जांच कर रहे हैं। उसकी पहचान जाहिर नहीं की गई है।

