‘सफेद कॉलर’ वालों का काला काम; कौन हैं 1 हफ्ते में केमिकल्स और राइफल के साथ गिरफ्तार हुए चारों डॉक्टर?

पहली गिरफ्तारी पिछले हफ्ते जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज (GMC) में हुई। जहां एक सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर के पर्सनल लॉकर से एक AK-47 राइफल बरामद हुई। डॉक्टर का नाम अदील अहमद राथर है जो अनंतनाग के काजीगुंड के रहने वाले हैं। पुलिस की माने तो राथर के संबंध जैश-ए-मोहम्मद (JeM) और अंसार गजवत-उल-हिंद (AGUH) से थे। यह खुलासा 27 अक्टूबर को श्रीनगर में JeM को सपोर्ट करने वाले पोस्टर मिलने के बाद हुआ। CCTV फुटेज से पता चला कि यह काम राथर ने किया था। इसके बाद उसे उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में ट्रैक किया गया और 6 नवंबर को हिरासत में ले लिया गया। आर्म्स एक्ट और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत FIR दर्ज की गई है।