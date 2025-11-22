मतांतरण: बटलर के दो मोबाइल मैकेनिक बने गिरोह के ‘ब्रेन’, मुंबई ले जाकर खुलवाये 14 खाते, बदला आधार कार्ड, करोड़ों की ठगी

बरेली। साइबर ठगी की जालसाजी अब मतांतरण के खेल से जुड़ती नज़र आ रही है। बिसारतगंज निवासी अमरीश गोस्वामी से करोड़ों की ठगी और कथित मतांतरण कराने के मामले में बटलर के दो युवकों अनस कुरैशी और इमरान का नाम सामने आया है। दोनों आरोपी मोबाइल रिपेयरिंग की आड़ में साइबर गैंग का हिस्सा बताए जा रहे हैं। इन पर पहले से ही ठगी का मुकदमा पंजीकृत है और अब मतांतरण का नया आरोप बड़ा मोड़ लेकर आया है।