लैंडिंग फेल, फ्लाइट दिल्ली डायवर्ट, हवा में फंसी रही, 136 यात्रियों के साथ आखिर हुआ क्या?

एयरपोर्ट निदेशक अवधेश अग्रवाल ने बताया कि मौसम की खराबी के कारण दृश्यता बेहद कम थी, इसलिए सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही फ्लाइट को दिल्ली भेजा गया और बरेली से बेंगलुरू जाने वाली उड़ान रद्द करनी पड़ी। यात्रियों ने नाराजगी जताई और कुछ ने टिकट कैंसिल करवा दी, जबकि बाकी यात्रियों की यात्रा रि-शेड्यूल की गई। बरेली एयरपोर्ट पर मौसम की इस मार ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि सुरक्षा ही पहली प्राथमिकता है, लेकिन यात्रियों की परेशानियों का सिलसिला भी लगातार जारी रहता है।