लैंडिंग फेल, फ्लाइट दिल्ली डायवर्ट, हवा में फंसी रही, 136 यात्रियों के साथ आखिर हुआ क्या?

बरेली। बरेली एयरपोर्ट पर कोहरे ने यात्रियों और एयरलाइंस को खासी परेशानी में डाल दिया। बेंगलुरू से 136 यात्रियों को लेकर आई इंडिगो की फ्लाइट बरेली एयरपोर्ट पर उतारने में नाकाम रही और करीब 20 मिनट तक आसमान में मंडराती रही। पायलट और एयरपोर्ट अधिकारियों के बीच लगातार संवाद हुआ, लेकिन मौसम की मार के आगे विमान को सुरक्षित रूप से उतारना नामुमकिन साबित हुआ।
आख़िरकार यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए फ्लाइट को दिल्ली एयरपोर्ट पर उतारा गया। वहीं, बरेली से बेंगलुरू जाने वाली फ्लाइट को भी अचानक कैंसिल कर दिया गया। इसमें 186 यात्रियों ने टिकट बुक कर रखी थी, लेकिन कोहरे की वजह से उनकी यात्रा अधूरी रह गई और वे मायूस होकर लौट गए।
यात्रियों ने बताया कि फ्लाइट के मंडराने के दौरान कई लोग घबराए और उनकी धड़कनें तेज हो गईं। पायलट ने लगभग 15 मिनट तक फ्लाइट एयरपोर्ट के ऊपर घुमाई, तब जाकर अधिकारियों ने इसे दिल्ली भेजने का फैसला किया। इस दौरान एयरपोर्ट और एयरलाइन अधिकारियों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया। दिल्ली पहुंची फ्लाइट के यात्रियों के लिए वाहन की व्यवस्था कराकर उन्हें बरेली लाया गया। वहीं, बेंगलुरू जाने वाले यात्रियों के लिए किराये की सुविधा भी एयरलाइन ने सुनिश्चित की।
एयरपोर्ट निदेशक अवधेश अग्रवाल ने बताया कि मौसम की खराबी के कारण दृश्यता बेहद कम थी, इसलिए सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही फ्लाइट को दिल्ली भेजा गया और बरेली से बेंगलुरू जाने वाली उड़ान रद्द करनी पड़ी। यात्रियों ने नाराजगी जताई और कुछ ने टिकट कैंसिल करवा दी, जबकि बाकी यात्रियों की यात्रा रि-शेड्यूल की गई। बरेली एयरपोर्ट पर मौसम की इस मार ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि सुरक्षा ही पहली प्राथमिकता है, लेकिन यात्रियों की परेशानियों का सिलसिला भी लगातार जारी रहता है।
