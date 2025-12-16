नगर आयुक्त का ताबड़तोड़ एक्शन, सफाई में लापरवाही पर नायक सस्पेंड, निर्माण कार्यों में खामियों पर भी अफसरों की फटकार

नगर आयुक्त ने स्पष्ट आदेश दिए कि नालियों का अलाइनमेंट पूरी तरह सही हो, कहीं भी पानी रुकने की स्थिति न बने। लेवलिंग ठीक तरीके से निकालकर ही कार्य कराया जाए, अन्यथा भुगतान रोका जाएगा और संबंधित ठेकेदारों पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा। निरीक्षण के दौरान नगर आयुक्त ने अधिकारियों को चेताया कि अगर भविष्य में किसी भी वार्ड में सफाई या निर्माण कार्यों में गड़बड़ी मिली तो जिम्मेदार अफसर और कर्मचारी सीधे कार्रवाई के दायरे में आएंगे।