नवाबगंज में किसानों ने जलाई गन्ने की होली, गन्ना मंत्री का पुतला फूंका, दो साल से 70 करोड़ का नहीं हुआ भुगतान

किसानों ने तहसील परिसर में गन्ना मंत्री का पुतला फूंका। धुएं और नारों के बीच माहौल तनावपूर्ण हो गया। हालात बिगड़ते देख तहसील में मौजूद अधिकारी अपने-अपने कार्यालय छोड़कर बाहर निकलते नजर आए, जिससे किसानों का गुस्सा और भड़क उठा। एडवोकेट सुनीता गंगवार ने तीखे शब्दों में कहा कि किसान मजबूरी में सड़क पर है। जब दो साल की मेहनत का पैसा नहीं मिलता, तो विरोध ही आखिरी रास्ता बचता है। यदि जल्द भुगतान नहीं हुआ तो आंदोलन तहसील तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सड़कों पर और तेज होगा।