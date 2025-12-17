17 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

बिजली बिल राहत योजना का जोरदार असर: 15 दिन में बरेली से 24 करोड़ वसूली, लाइन में आए लाखों बकायेदार

बिजली विभाग के अनुसार, योजना लागू होने के पहले ही चरण में शानदार परिणाम सामने आए हैं। 1 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच जिले में 24 करोड़ रुपये से अधिक की बिजली बिल वसूली की गई है। यह राशि उन उपभोक्ताओं से आई है, जिन्हें अब तक सबसे कठिन बकायेदार माना जा रहा था।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Dec 17, 2025

बरेली। बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने वाली बिजली बिल राहत योजना–2025 जिले में उम्मीद से कहीं ज्यादा असर दिखा रही है। लंबे समय से बिजली बिल बकाया रखने वाले, कभी बिल भुगतान न करने वाले और बिजली चोरी के मामलों में चिह्नित उपभोक्ता बड़ी संख्या में आगे आ रहे हैं। योजना के तहत 100 प्रतिशत ब्याज माफी के साथ-साथ मूलधन बकाया पर 25 प्रतिशत तक की छूट मिलने से उपभोक्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है।

बिजली विभाग के अनुसार, योजना लागू होने के पहले ही चरण में शानदार परिणाम सामने आए हैं। 1 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच जिले में 24 करोड़ रुपये से अधिक की बिजली बिल वसूली की गई है। यह राशि उन उपभोक्ताओं से आई है, जिन्हें अब तक सबसे कठिन बकायेदार माना जा रहा था। विभागीय आंकड़ों के मुताबिक, इस दौरान नेवर पेड श्रेणी के 1.37 लाख उपभोक्ताओं ने पहली बार बिजली बिल जमा किया। वहीं लंबे समय से भुगतान न करने वाले लॉन्ग अनपेड श्रेणी के 1.83 लाख उपभोक्ताओं ने भी बकाया निस्तारित किया। इसके अलावा बिजली चोरी के मामलों में संलिप्त 7205 उपभोक्ताओं ने भी योजना का लाभ उठाते हुए जुर्माना और बकाया राशि जमा की।

बिजली विभाग के मुख्य अभियंता ज्ञान प्रकाश ने बताया कि योजना को सफल बनाने के लिए व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। विभागीय टीमें घर-घर जाकर उपभोक्ताओं को योजना की जानकारी दे रही हैं। हर गांव और कस्बे में कैंप लगाकर मौके पर ही पंजीकरण, बिल संशोधन और भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने बताया कि यह योजना 1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक तीन चरणों में लागू रहेगी। पहले चरण में 100 प्रतिशत ब्याज माफी और मूलधन पर 25 प्रतिशत, दूसरे चरण में 20 प्रतिशत और तीसरे चरण में 15 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। वहीं बिजली चोरी के मामलों में राजस्व निर्धारण धनराशि पर पहले चरण में 50 प्रतिशत तक की छूट का प्रावधान है।

योजना का लाभ उठाने के लिए पंजीकरण अनिवार्य है, जिसके लिए 2000 रुपये की धनराशि जमा करनी होगी। पंजीकरण UPPCL की वेबसाइट, कंज्यूमर ऐप, विभागीय कार्यालय, जन सेवा केंद्र, फिनटेक प्रतिनिधि और मीटर रीडर के माध्यम से कराया जा सकता है। बिजली विभाग ने अपील की है कि शेष बकायेदार उपभोक्ता भी इस ऐतिहासिक योजना का लाभ उठाकर समय रहते बकाया जमा करें, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की कार्रवाई से बचते हुए निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

17 Dec 2025 08:00 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / बिजली बिल राहत योजना का जोरदार असर: 15 दिन में बरेली से 24 करोड़ वसूली, लाइन में आए लाखों बकायेदार

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

यूपी के इस जिले में किसान के जुगाड से हो रही गन्ने की कटाई, बाघ-तेंदुआ भी खेत से भाग रहे

बरेली

जिला कृषि प्रधान है, जहां धान, गेहूं और गन्ना

breaking news
बरेली

बरेली में खाकी का कहर, ऑपरेशन लंगड़ा से कांपे बदमाश, एनकाउंटर में 100 अपराधी धराए, 99 घायल, एक लाख का इनामी ढेर

बरेली

नगर आयुक्त का ताबड़तोड़ एक्शन, सफाई में लापरवाही पर नायक सस्पेंड, निर्माण कार्यों में खामियों पर भी अफसरों की फटकार

बरेली

स्कॉलरशिप में भारी लापरवाही, एक्शन में डीएम, बरेली कॉलेज को दिया अल्टीमेटम, अफसरों की भी लगी क्लास

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.