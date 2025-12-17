बिजली बिल राहत योजना का जोरदार असर: 15 दिन में बरेली से 24 करोड़ वसूली, लाइन में आए लाखों बकायेदार

बरेली। बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने वाली बिजली बिल राहत योजना–2025 जिले में उम्मीद से कहीं ज्यादा असर दिखा रही है। लंबे समय से बिजली बिल बकाया रखने वाले, कभी बिल भुगतान न करने वाले और बिजली चोरी के मामलों में चिह्नित उपभोक्ता बड़ी संख्या में आगे आ रहे हैं। योजना के तहत 100 प्रतिशत ब्याज माफी के साथ-साथ मूलधन बकाया पर 25 प्रतिशत तक की छूट मिलने से उपभोक्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है।
बिजली विभाग के अनुसार, योजना लागू होने के पहले ही चरण में शानदार परिणाम सामने आए हैं। 1 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच जिले में 24 करोड़ रुपये से अधिक की बिजली बिल वसूली की गई है। यह राशि उन उपभोक्ताओं से आई है, जिन्हें अब तक सबसे कठिन बकायेदार माना जा रहा था। विभागीय आंकड़ों के मुताबिक, इस दौरान नेवर पेड श्रेणी के 1.37 लाख उपभोक्ताओं ने पहली बार बिजली बिल जमा किया। वहीं लंबे समय से भुगतान न करने वाले लॉन्ग अनपेड श्रेणी के 1.83 लाख उपभोक्ताओं ने भी बकाया निस्तारित किया। इसके अलावा बिजली चोरी के मामलों में संलिप्त 7205 उपभोक्ताओं ने भी योजना का लाभ उठाते हुए जुर्माना और बकाया राशि जमा की।
बिजली विभाग के मुख्य अभियंता ज्ञान प्रकाश ने बताया कि योजना को सफल बनाने के लिए व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। विभागीय टीमें घर-घर जाकर उपभोक्ताओं को योजना की जानकारी दे रही हैं। हर गांव और कस्बे में कैंप लगाकर मौके पर ही पंजीकरण, बिल संशोधन और भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने बताया कि यह योजना 1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक तीन चरणों में लागू रहेगी। पहले चरण में 100 प्रतिशत ब्याज माफी और मूलधन पर 25 प्रतिशत, दूसरे चरण में 20 प्रतिशत और तीसरे चरण में 15 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। वहीं बिजली चोरी के मामलों में राजस्व निर्धारण धनराशि पर पहले चरण में 50 प्रतिशत तक की छूट का प्रावधान है।
योजना का लाभ उठाने के लिए पंजीकरण अनिवार्य है, जिसके लिए 2000 रुपये की धनराशि जमा करनी होगी। पंजीकरण UPPCL की वेबसाइट, कंज्यूमर ऐप, विभागीय कार्यालय, जन सेवा केंद्र, फिनटेक प्रतिनिधि और मीटर रीडर के माध्यम से कराया जा सकता है। बिजली विभाग ने अपील की है कि शेष बकायेदार उपभोक्ता भी इस ऐतिहासिक योजना का लाभ उठाकर समय रहते बकाया जमा करें, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की कार्रवाई से बचते हुए निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।
