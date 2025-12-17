बिजली बिल राहत योजना का जोरदार असर: 15 दिन में बरेली से 24 करोड़ वसूली, लाइन में आए लाखों बकायेदार

बिजली विभाग के मुख्य अभियंता ज्ञान प्रकाश ने बताया कि योजना को सफल बनाने के लिए व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। विभागीय टीमें घर-घर जाकर उपभोक्ताओं को योजना की जानकारी दे रही हैं। हर गांव और कस्बे में कैंप लगाकर मौके पर ही पंजीकरण, बिल संशोधन और भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने बताया कि यह योजना 1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक तीन चरणों में लागू रहेगी। पहले चरण में 100 प्रतिशत ब्याज माफी और मूलधन पर 25 प्रतिशत, दूसरे चरण में 20 प्रतिशत और तीसरे चरण में 15 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। वहीं बिजली चोरी के मामलों में राजस्व निर्धारण धनराशि पर पहले चरण में 50 प्रतिशत तक की छूट का प्रावधान है।