यूपी के इस जिले में किसान के जुगाड से हो रही गन्ने की कटाई, बाघ-तेंदुआ भी खेत से भाग रहे

टाइगर रिजर्व से सटे जमुनिया गांव के किसान प्रभुदयाल ने खतरे से निपटने का अनोखा तरीका अपनाया है। खेत में बाघ की चहलकदमी देखने के बाद उन्होंने कटाई रोकने के बजाय साउंड सिस्टम का सहारा लिया। खेत में तेज आवाज में गाने बजाए जा रहे हैं और उसी बीच मजदूर गन्ने की कटाई कर रहे हैं। किसान का दावा है कि शोर के कारण बाघ और तेंदुए खेत के आसपास टिक नहीं पा रहे, वहीं मजदूरों का डर भी काफी हद तक कम हुआ है। किसानों का कहना है कि यह जुगाड़ न सिर्फ जान बचा रहा है, बल्कि मजदूरों के मनोबल को भी बढ़ा रहा है। खेतों में संगीत की आवाज के बीच काम करने से डर का माहौल टूट रहा है।